أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن موعد عقد اجتماع وزراء خارجية سورية وتركيا وإيران وروسيا لم يحدد بعد، ما يشير إلى استمرار العقبات التي تمنعه، خصوصا ان السفير الروسي لدى سورية ألكسندر يفيموف، كان أعلن أمس الأول عن تأجيل انعقاده من أمس إلى مايو المقبل.



وقال بوغدانوف للصحافيين أمس: «نحن ننطلق من أنه كلما كان ذلك مبكرا كان ذلك أفضل». وأضاف نائب وزير خارجية روسيا: «لقد قدمنا ​​مقترحاتنا، ولم نتلق بعد إجابة نهائية من زملائنا».



ويأتي ذلك بعد حوالي أسبوعين من اجتماع نواب وزراء خارجية الدول الـ 4 في موسكو الذي انتهى دون صدور بيان، حيث تصر حكومة دمشق على انسحاب القوات التركية من شمال سورية لبدء مسار التقارب بين البلدين.



وكان مسؤولون اعلنوا عدة مرات عن مواعيد لهذا الاجتماع إلا انها تأجلت جميعها.