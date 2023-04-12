عبدالعزيز الفضلي



فوجي عدد من المعلمين وطلبة المدرسة بظهور دودة القز في إحدى مدارس التربية الخاصة بمنطقة حولي، الأمر الذي أثار الرعب في قلوبهم لعدم معرفتهم بهذا الكائن الجديد بنظرهم.



وكشف مصدر تربوي لـ «الأنباء» عن أن عددا من العاملين في المدرسة فوجئوا بظهور كائن غريب في حديقة المدرسة، مشيرا إلى أن معلمي التخصصات العلمية تدخلوا وطمأنوا زملاءهم والطلبة بأنه ما هو إلا دودة القز ولا خوف منها. وأوضح المصدر أن مدارس التربية الخاصة قديمة وتحتاج إلى صيانة باستمرار، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تظهر بها حيوانات في هذه المدارس بل سبق أن تم ظهور ضفادع وفئران، متمنيا من وزارة التربية الاهتمام اكثر بهذه المدارس خاصة ان المتعلمين فيها يحتاجون إلى رعاية خاصة.