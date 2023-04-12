يجسد الطلبة الكويتيون الدارسون في الأردن دور الكويت الإنساني من خلال حملات لصالح اللاجئين السوريين بالمملكة في شهر رمضان الكريم تحت مظلة حملة «الكويت بجانبكم» التي تشرف عليها وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة الكويتية في الأردن. ووزع الطلبة الدارسون في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا السلال والطرود الغذائية والهدايا والألعاب للأطفال بالتنسيق مع السفارة الكويتية في الأردن على الفئات المحتاجة في 3 مخيمات للاجئين السوريين في منطقة (المفرق) الحدودية مع سورية. وقال القائم بالأعمال في سفارة الكويت بالأردن المستشار د.مبارك الهاجري لـ «كونا» إن «مبادرة الطلبة تأتي في إطار العمل الإنساني والخيري الذي تقوم به الكويت على مختلف الأصعدة». وأضاف ان «الطلبة جزء من منظومة العمل الخيري الكويتي وهو جهد مارسوه في الأعوام السابقة إسنادا للمحتاجين في المملكة الأردنية الهاشمية». وأوضح الهاجري ان «هذا الجهد الإنساني يتم بالتعاون مع جمعيات معتمدة لدى الجانبين الكويتي والأردني».



من جانبه، قال منظم الحملة عبدالرزاق القلاف في تصريح مماثل لـ «كونا» إن الحملة تأتي عرفانا للمجتمع الأردني ومساهمة من الطلبة في تخفيف ظروف المعيشة الصعبة للاجئين في الأردن وفي إطار جهود الكويت الإنسانية الممتدة في مختلف أنحاء دول العالم.