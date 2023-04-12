

القاهرة - خلود أبوالمجد



اعترفت الفنانة علا غانم بأن كل تصريحاتها المصورة عن سعادتها في حياتها الزوجية «كذب»، من أجل الظهور أمام الجمهور بصورة مرضية وبراقة، وقالت إنها تخطط للطلاق منذ ست سنوات، وتحملت سوء عشرة زوجها وأزماته طوال السنوات الماضية لأنها كانت مشغولة بأعمالها الفنية ومشروعاتها الخاصة.



وعلقت علا على مقطع فيديو لها عرضته الإعلامية بسمة وهبة ضمن برنامج «العرافة»، وتحدثت فيه بشكل رومانسي عن زوجها رجل الأعمال عبدالعزيز لبيب، وأكدت فيه أنها تعيش حياة زوجية يسودها التفاهم والسعادة، وقالت علا: «كنت بكذب عشان عايزه أطلع بصورة معينة طول الوقت، ومش هسمح لأي حاجة تشوه الصورة دي، وكنت بقول اللي يرضي المجتمع والناس، وأنا بعتبر نفسي ست قوية جدا».



وتابعت أنها كانت ترغب في الطلاق منذ ست سنوات، وتنازلت عن دعوى الخلع، وفي آخر سنتين سافر زوجها لأميركا لأنه فقد الأمل في إصلاح علاقته بها واستكمال حياتهما الزوجية معا. وقالت: «أنا استمريت في الجوازة دي عشان كنت مشغولة ومش فاضية اتطلق، ومكنتش بسأل زوجي أنت فين ومفيش ست طبيعية متسألش جوزها هو فين».



وأضافت علا: «أنا موجودة في مصر منذ شهر أكتوبر الماضي، لم يشعر أحد بوجودي، كنت أتحدث عن أعمالي فقط وكنت منشغلة بالتحضيرات والبروفات، وكنت أعزم زملائي، لكن محدش فيهم عرف أنا بمر بإيه».