

محمود عيسى



ذكر موقع ياهو فاينانس ان الكويت احتلت المرتبة التاسعة بين اكبر منتجي النفط في العالم في عام 2022، حيث بلغ متوسط إنتاجها 2.7 مليون برميل يوميا، مضيفا ان ثمة دلائل على زيادة كبيرة في إنتاج الكويت من النفط في العام المذكور مقارنة بنظيره في العام السابق، بينما تخطط مؤسسة البترول الكويتية لزيادة إنتاجها اليومي إلى 3.5 ملايين برميل بحلول 2025.



وتجري معظم عمليات إنتاج النفط في البلاد في جنوب شرق الكويت، وتحديدا في حقل برقان الكبير الذي ينتج أكثر من 1.6 مليون برميل يوميا، وتوقع ياهو فاينانس ان تكون عائدات النفط الكويتية اقتربت من 82 مليار دولار أو ربما تجاوزت هذا الحاجز حسب الأرقام الواردة في ميزانية السنة المالية التي انتهت في 31 مارس 2023 بسبب ارتفاع أسعار النفط في 2022.



وفي السياق ذاته، أشار الموقع إلى ان الكويت تعتمد على النفط في توليد أكثر من 90% من دخلها القومي، ونشر الموقع قائمة أكبر 10 دول منتجة للنفط في العالم على النحو التالي:



1- الولايات المتحدة



تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في قائمة ياهو فاينانس، حيث بلغ إنتاجها من النفط الخام في عام 2022 نحو 11.9 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 11.254 مليون برميل في عام 2021.



وبصرف النظر عن كونها أكبر منتج للنفط في العالم، فإن الولايات المتحدة تمثل أيضا أكبر مستهلك عالمي للنفط.



وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يرتفع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى نحو 12.4 مليون برميل يوميا في عام 2023 بفضل زيادة الإنتاج في حوض بيرميان النفطي، حيث رفعت الإدارة توقعاتها لإنتاج الحوض المذكور بواقع 470 ألف برميل يوميا إلى 5.7 ملايين برميل يوميا في عام 2023.



2- روسيا



بلغ إنتاج روسيا من النفط الخام في عام 2022 نحو 10.75 ملايين برميل في اليوم، كما بلغت احتياطيات النفط الخام الروسي نحو 80 مليار برميل وفقا لإدارة معلومات الطاقة كما في الأول من يناير 2023.



في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في 23 ديسمبر 2022، أن بلاده قد تخفض إنتاجها بما يتراوح بين 500 ألف و700 ألف برميل يوميا في عام 2023 بسبب سقف الأسعار الذي حددته دول مجموعة السبع على صادرات النفط الخام الروسية.



3- السعودية



بلغ إنتاج المملكة من النفط الخام 10.59 ملايين برميل يوميا عام 2022، بينما تستحوذ على 17% من احتياطيات النفط الخام العالمية المؤكدة. في عام 2022، زاد إنتاج البلاد من النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا إلى 10.57 ملايين برميل يوميا. علاوة على ذلك، صدرت المملكة العربية السعودية 7 ملايين برميل يوميا من النفط الخام، وهي أعلى نسبة في السنوات الخمس الماضية. سجلت صادرات النفط الخام في البلاد أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2016 عند 7.35 ملايين برميل يوميا.



4- العراق



ارتقى العراق إلى المرتبة الرابعة عالميا في إنتاج النفط الخام عام 2022 بمتوسط إنتاج بلغ 4.48 ملايين برميل يوميا، كما حقق إيرادات قياسية بلغت 115.657 مليار دولار من مبيعات النفط العالمية مقارنة بـ 75.6 مليار دولار في عام 2021. وكانت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022 عاملا رئيسيا في زيادة إنتاج النفط العراقي.



5- الصين



بلغ إنتاج الصين من النفط الخام 4.1 ملايين برميل يوميا عام 2022، كما تعتبر في الوقت ذاته من أكبر الدول المستوردة للنفط الخام في العالم نظرا لحجم استهلاكها الهائل الذي يتجاوز 15 مليون برميل من النفط يوميا، كما انه مرشح لمزيد من الارتفاع في عام 2023 نتيجة رفع قيود السفر والإغلاق في يناير الماضي.



6- كندا



بلغ إنتاج كندا من النفط الخام 4.076 ملايين برميل يوميا في العام المذكور بينما تستحوذ على 10% من احتياطيات النفط الخام العالمية المؤكدة، حيث تبلغ 171.0 مليار برميل.



7- الإمارات



إنتاج الإمارات من النفط الخام بواقع 3.064 ملايين برميل يوميا أهلها لتحتل المرتبة الثالثة بين دول أوپيك. ومع ذلك، وفقا لقناة CNBC التلفزيونية تتطلع الإمارات للانسحاب من الكارتل النفطي لأنها ترغب في تحديد سقف الإنتاج الخاص بها، بينما رفعت المملكة العربية السعودية خط الأساس لإنتاج الإمارات اعتبارا من أبريل 2022 من 3.2 ملايين برميل يوميا في السابق إلى 3.65 ملايين برميل يوميا.



8- البرازيل



تعتبر البرازيل أكبر منتج للنفط في أميركا الجنوبية، حيث بلغ متوسط إنتاجها 3.021 ملايين برميل يوميا في عام 2022.



9- الكويت



بلغ متوسط إنتاج البلاد من النفط الخام نحو 2.7 مليون برميل في عام 2022.



10- إيران



مع ان إنتاج النفط الخام في إيران عام 2022 بلغ 2.54 بلغ مليون برميل يوميا وفقا لمنظمة أوپيك، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 140 ألف برميل يوميا، إلا ان إيران تعتبر شديدة التكتم عندما يتعلق الأمر ببيانات تصدير النفط.



ومن المفارقات ان فنزويلا التي تمتلك أضخم احتياطيات نفطية مؤكدة من النفط الخام بواقع 303.8 مليارات برميل، إلا انها تأتي في المرتبة الـ22 بين الدول المنتجة ولا يتجاوز إنتاجها 717 ألف برميل يوميا.