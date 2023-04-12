

ناصر العنزي



تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من القسم الثالث والحاسم لدوري زين الممتاز، حيث تقام مباراة واحدة تجمع الفحيحيل الخامس برصيد 25 نقطة مع السالمية السادس بـ 24 نقطة على ستاد جابر الدولي.



ويسعى الفريقان، اللذان حافظا على تواجدهما في الدوري الممتاز، إلى تعزيز نقاطهما وتحسين مركزيهما بعدما ابتعدا عن المنافسة على اللقب بنسبة كبيرة، وقد خطف الفحيحيل نقطة ثمينة من الكويت المتصدر في الجولة الماضية بعدما أحسن المدرب فراس الخطيب في وضع تكتيك مناسب مكنه من صد هجمات خصمه، بعد أن أحسن حارس مرماه نواف المنصور والدفاع بقيادة جوليو سيزار في الحفاظ على شباكهم نظيفة، كما شن لاعبو الفحيحيل هجمات سريعة هددت مرمى الخصم، أما السالمية فقد تعادل مع القادسية في 2-2 بعدما كان متأخرا بهدفين في الشوط الأول، ويسعى اليوم الى الفوز ليكون قريبا من المراكز الثلاثة الأولى.