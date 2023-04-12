

يحيى حميدان



تقدمت إدارة نادي القادسية باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة لقلب نتيجة مباراة «الأصفر» أمام الكويت التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة 19 من دوري الناشئين (تحت 18 سنة) لكرة القدم إلى فوز لصالحه بنتيجة 3-0 قانونيا، وذلك بعد قيام «الأبيض» بتبديل 4 لاعبين خلال 4 توقفات في المباراة، وهو ما يخالف اللوائح.



وبنتيجة التعادل السلبي ضمن الكويت الذي أنهى مبارياته في المسابقة، الحصول على لقب الدوري، إلا أن الخطأ القانوني في حال اعتماده من جانب لجنة المسابقات سيعيد الحسابات من جديد لصالح القادسية، الذي يملك مباراة أخرى سيخوضها أمام اليرموك الجمعة المقبل في ختام المسابقة.



ويملك «الأبيض» 51 نقطة في رصيده حاليا بفارق 5 نقاط عن «الأصفر» انتظارا لقرار لجنة المسابقات الذي من المتوقع أن يكون في صالح القادسية وبالتالي في حال فوزه على اليرموك سيحصد اللقب.



وتنص القوانين على السماح لكل فريق بإجراء 5 تبديلات خلال 3 توقفات لا تشملها فترة بين الشوطين، وفي حال مخالفة هذا الأمر يتم اعتبار الفريق المخالف خاسرا 0-3 ما لم تكن نتيجة المباراة الفعلية لصالح الطرف الثاني بفارق أكبر.