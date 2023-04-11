عبدالعزيز الفضلي



دعا وكيل التعليم العام أسامة السلطان في نشرة عاجلة تلقت «الأنباء» نسخة منها المناطق التعليمية والتعليم الديني والخاص وادارة التربية الخاصة لتفعيل التعليم عن بعد «ONLINE» عبر تطبيق «Microsoft Teams» للعمل به يوم الخميس.



وقال السلطان في نشرته بالإشارة إلى قرار وزارة التربيـة بتعطيل العمل بالمدارس يوم الخميس الموافـق 2023/4/13 م، نظرا لعدم استقرار حالة الطقـس، وحفاظا عـلى سلامة أبنائنا المتعلمين، يـرجـى التفضل بالإيعـاز للإدارات المدرسية بمختلف المراحل التعليميـة «ابتدائي - متوسط - ثانوي» بضرورة الالتزام بالآتي:



- الاستعداد غـدا الأربعاء الموافـق 2023/4/12 لتفعيل التعلـيم عن بعد «ONLINE» عبر تطبيق «Microsoft Teams» ليوم الخميس الموافق 2023/4/13 م.

- توزيع الفصول والحصص الافتراضية على المعلمين والمتعلمين بتطبيـق Microsoft

Teams

- توضيح كيفية تشغيل تطبيـق MicrosoftTeams للمتعلمين، والعمـل على تفعيل حسابات المعلمين الجدد.

التأكيد عـلـى مديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل بمتابعة سـير العملية التعليمية، والتأكد مـن اسـتعداد جميـع المدارس لتفعيـل التعليم عـن بعد ONLINE وتنفيذ ما جاء أعلاه.



على أن يأخذ الأمر صفة الأهمية والاستعجال.