آلاء خليفه



أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحويل التعليم الحضوري ليومي الأربعاء والخميس الى «تعليم عن بعد» من خلال برنامج «تيمز»، حيث سيتم فتح البرنامج لكل الشعب الدراسية لهذين اليومين فقط على ان يتم تأجيل جميع الاختبارات للأسبوع القادم وذلك بناء على تقرير الادارة العامة للطيران المدني لحالة الطقس التي تمر بها البلاد في الساعات القادمة، حيث افاد التقرير بأن البلاد ستتاثر بحالة مطرية تصل الى الغزيرة على بعض المناطق وقد تبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس 12 و 13 الجاري، حيث سيكون التعليم «عن بعد» في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.