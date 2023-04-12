دارين العلي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل م.فيصل السميط ان جميع موظفي الوزارة وفرق الطوارئ العاملة في الميدان على أهبة الاستعداد للتعامل مع اي طارئ ممكن ان يحدث على الشبكة الكهربائية خلال موجة الامطار.

وقال م.السميط في تصريح لـ "الأنباء" ان الوزارة جاهزة للتعامل مع اي من البلاغات التي ممكن ان ترد الى مركز الاتصال الموحد 152، آملا من العملاء التواصل مع الوزارة على هذا الرقم واتباع الارشادات الخاصة بالتعامل مع الانقطاعات.

ولفت م.السميط الى ان هناك توجيهات مباشرة من وزير الكهرباء والماء م.مطلق العتيبي بالاستنفار التام سواء طوارئ الشبكات او محطات الانتاج والنقل بهدف التعامل مع اي خلل ممكن حدوثه بسبب موجة الامطار.

وأهاب بجميع العملاء وجوب اخذ الحيطة اثناء اي عطل ممكن ان يطرأ على الشبكة سواء الداخلية للمنازل او الشبكة التابعة للوزارة والاتصال فورا على الرقم 152.

هذا واصدرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ارشادات توعوية للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي في حال حدوثه خلال موجة الامطار المقبلة.