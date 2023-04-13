الصالح لـ «الأنباء»: «الأشغال» عقدت اجتماعاً برئاسة الوزيرة للوقوف على استعدادات الوزارة والتأكد من أدوار ومهام فرق الطوارئ بضرورة التواجد الميداني

بلدية الكويت تكاتفت مع «الأشغال» وأرسلت سياراتها إلى جميع مناطق الكويت لتفريغ حاويات القمامة تجنباً لتسكير مجارير الأمطار والصرف

فرق «الأشغال» و«الطرق» تتأكد من عدم ارتفاع نسبة المياه وعند ارتفاعها تغلق الطرق والأنفاق احترازياً لسلامة قائدي المركبات بالتعاون مع «الداخلية»

«الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ»: توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الرسمية خلال الحالة المطرية



أمير زكي - عاطف رمضان



قام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بزيارة إلى مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام أمس تفقد فيها غرفة الحوادث الكبرى.



واطلع سموه على استعدادات قوة الإطفاء العام للتعامل مع أي بلاغات خلال فترة الأمطار المتوقع هطولها على البلاد والإجراءات المتخذة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.



واستمع سمو رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من المسؤولين بالقوة حول الخطة التي قاموا بإعدادها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في حال وقوع أي نوع من الحوادث وكيفية التعامل معها.



رافق سموه خلال الزيارة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد وعدد من قيادات القوة.



كما قام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بزيارة تفقدية إلى مركز قيادة الأزمات والكوارث في مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية.



واطلع سموه على خطة وزارة الداخلية في كيفية التعامل مع البلاغات الواردة إلى غرفة العمليات وخطة الانتشار الأمني على الطرق خلال فترة الأمطار المتوقع هطولها على البلاد والاجراءات الأمنية المتخذة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.



واستمع سموه إلى شرح من القيادات الأمنية بالوزارة حول الاجراءات الميدانية المتخذة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالإضافة إلى تدابير التعامل مع أية حوادث أمنية ومرورية.



ورافق سموه وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وعدد من القيادات الأمنية بالوزارة.



استعدادات «الأشغال»



وحول استعدادات وزارة الأشغال فيما يتعلق بالحالة المطرية المتوقعة، قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بالتكليف والمتحدث الرسمي باسم وزارة الاشغال العامة م.أحمد الصالح في تصريح لـ «الأنباء» انه بناء على تنسيق بين الوزارة والأرصاد الجوية وحسب معلومات بوجود حالة مطرية ستتعرض لها البلاد وربما تشتد الى عاصفة مطرية، عقدت الوزارة اجتماعا برئاسة وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز للوقوف على استعدادات الوزارة والتأكد من أدوار ومهام فرق الطوارئ.



وأضاف م.الصالح انه تم التوجيه من قبل وزيرة الاشغال الى جميع قياديي الوزارة بتوزيع جميع فرق الطوارئ في الأماكن الحرجة التي عادة تتجمع فيها مياه الامطار، موضحا ان القدرة الاستيعابية لشبكة المياه لها حجم معين من المياه وفي حال زادت او فاقت كمية المياه عنها تتم مواجهة ذلك من خلال مضخات سحب المياه مثلما حدث في الحالات المطرية السابقة التي شهدتها البلاد مؤخرا.



وبين م.الصالح ان هناك تنسيقا بين «الأشغال» والجهات المعنية في الدولة مثل بلدية الكويت التي أرسلت سياراتها بشكل مكثف لتفريغ حاويات القمامة وذلك تجنبا من تسكير مجارير الأمطار حتى لا تبذل فرق الطوارئ لدى «الأشغال» جهدا لإزالة الترسبات من على فتحات شبكات تصريف المياه.



تعاون وتنسيق



ولفت الى وجود تعاون مع جهات اخرى مثل «الإطفاء» والدفاع المدني والحرس الوطني الذي يمتلك العديد من المعدات وان هذه الجهات تعمل تحت مظلة الدفاع المدني.



وأفاد بأن «الأشغال» والهيئة العامة للطرق والنقل البري لديهما فرق دورها التأكد من عدم ارتفاع نسبة المياه على الطرقات، مشيرا الى انه في حال ارتفعت نسبة المياه على الطرقات يتم التعاون مع وزارة الداخلية لإغلاق بعض الطرق والأنفاق احترازيا وذلك حفاظا على سلامة قائدي المركبات وممتلكاتهم الخاصة.



ونصح م.الصالح المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة، مشيدا بما قامت به وزارة التربية من قرار لتقديم موعد انصراف الطلبة والمعلمين يوم الاربعاء الى الساعة 12 ظهرا وكذلك تعطيل الدراسة يوم الخميس 13 ابريل الجاري بسبب الحالة المطرية، موضحا ان هذا القرار الهدف منه التواجد في المنازل وان ذلك من شأنه ان يخفف من ازدحام الطرقات ويعطي فرصة لفرق الطوارئ لنقل معداتها بسرعة في حال تعرضت بعض المناطق او الانفاق لتجمعات مياه.



ولفت الى اننا حاليا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وكثير من المواطنين والمقيمين يستغلون هذا الشهر الكريم للعبادة، كما ان جميع المناطق تتواجد بها مساجد قريبة من المنازل يمكن الذهاب اليها سيرا على الاقدام من دون سيارات.



وبين ان الحالة المطرية التي شهدتها البلاد مؤخرا استمرت 12 ساعة تقريبا وانها خلال اخر ربع ساعة اشتدت ونتج عنها تجمع المياه في بعض الاماكن مما نتج عنه اغلاق بعض الطرقات والأنفاق.



وأشار الصالح الى ان الوزارة تستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين عبر الخط الساخن رقم 150 أو عن طريق الواتساب الخاص بها 93333150 أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه فرق الطوارئ التابعة لها للتعامل مع أي بلاغات.



إدارة الأزمات والطوارئ



من جهته، عقد مجلس إدارة الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ اجتماعا طارئا لتدارس حالة الأمطار التي تمر بها البلاد حاليا ومتابعة آخر المستجدات، ونظرا للتحذيرات من الحالة الجوية غير المستقرة ينصح مجلس إدارة الجمعية المواطنين والمقيمين بالالتزام بالتوجيهات من الجهات الرسمية المختصة مع توخي الحيطة والحذر.



وعقب الاجتماع العاجل، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ د.فوزي الخواري، باسمه ونيابة عن مجلس الإدارة وفي رسالة إلى المواطنين والمقيمين عن أهمية الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة والالتزام بعدم التواجد في المناطق المفتوحة قدر الإمكان ما لم تستدع الضرورة.



وبيـن د.الخـواري أن الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ والمشهرة بالقرار الوزاري رقم «48» لسنة 2023 تهدف إلى «نشر ثقافة إدارة الأزمات والطوارئ وتوعية أفراد المجتمع بأهمية درء المخاطر والتعامل معها باستخدام المهارات العلمية والتكنولوجية وتوضيح أهميتها في إنقاذ حياة البشر».



وأوضح د.الخواري أن الجمعية تسعى لعقد «تعزيز الوعي المجتمعي حول قواعد الوقاية من أخطار التغيرات الطبيعية والمصطنعة وطرق التعامل معها قبل وأثناء وما بعد وقوعها بتطبيق مهارات التعامل مع الأزمات وحالات الطوارئ وكيفية تنفيذ خطط التصرف الآمن وتنفيذ إجراءات الوقاية والتدخل السريع والتعافي من وقع تلك الأزمات»، إضافة إلى «متابعة ورش العمل والمشاركة في المؤتمرات وحلقات النقاش والمحاضرات والندوات وتبادل الخبرات مع المؤسسات والجمعيات والهيئات ذات الصلة داخل الكويت وخارجها في مجال إدارة الأزمات والتعامل في حالات الطوارئ».