أعلنت جامعة الكويت وبالتعاون مع جمعية المنابر القرآنية أسماء الفائزين بالمسابقة القرآنية الرمضانية الأولى لطلبة ذوي الإعاقة، وذلك في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية، بحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فهد الدبيس.



وكانت المسابقة انطلقت في 5 الجاري لمدة يومين في رحاب جامعة الكويت تحت شعار «السباق العظيم في حفظ القرآن الكريم»، وهي مقسمة إلى ثلاث فئات أولها فئة الإعاقة البصرية وفاز فيها بالمركز الأول الطالب عبدالعزيز أحمد، وحصل على المراكز الأخرى كل من الطالب أيوب العنزي، ولطيفة العنزي، وعبدالناصر الدعس، وشيخة معاذ، ومحمد الشمري، ومريم الكمالي، ومي حمدي، ومن فئة الإعاقة الحركية والجسدية فازت بالمركز الأول الطالبة هبة الدعي، والطالب محمد الخالدي، وشوق العازمي، وصيتة العنزي، ونادية محمد، ومحمد الهاجري، وعايض الهاجري، وريم القحص، وأخيرا فئة الإعاقات السمعية والصم والبكم كان المركز الأول للطالب عبدالله أنور، والثاني للطالبة عواطف الرجعان، وأنعام حياوي، وسالم الساعدي.



وبهذه المناسبة، أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فهد الدبيس الرشيدي في كلمته حرص جامعة الكويت على توفير أقصى درجات الراحة لفئة ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم وإقامة فعاليات وأنشطة خاصة بهم منها المسابقة الرمضانية الأولى بالتعاون مع جمعية المنابر القرآنية، مشيدا بالمشتركين وبالمستوى العالي الذي قدموه في التنافس لحفظ القرآن الكريم خلال فترة المسابقة قائلا: «هنيئا لكم هذا الشرف العظيم بحفظ القرآن الكريم واعملوا على أن تكونوا من أهل القرآن وتنالوا الأجر الكبير».



من جهة أخرى، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية د.محمد الشطي في كلمة له خلال الحفل بجهود جامعة الكويت وتوليها رعاية فئة ذوي الإعاقة واهتمامها بتنظيم هذه المسابقة لهم، مبينا أنهم جزء من المجتمع وأن احتضان هذه الفئة أمر في غاية الأهمية لما لهم من قدرات وإمكانات علينا رعايتها والاهتمام فيها بشكل كبير، معربا عن سعادته بالشراكة الإستراتيجية مع عمادة شؤون الطلبة هذا العام، والتعاون في تنظيم هذه المسابقة، حيث إنها تعد سبيلا لكثير منهم لينيروا قلوبهم في تعلم وحفظ القرآن الكريم في شهر الخير والقرآن.