عبدالهادي العجمي - منصور السلطان - محمد الجلاهمة



أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد توجيهاته لرئاسة الأركان العامة للجيش بقبول الاحتياط الذين تم اختيارهم في القرعة التي أجريت للمقبولين من دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (23) في كلية علي الصباح العسكرية وعددهم (100). وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي أمس الأربعاء إن توجيهات الشيخ طلال الخالد بقبول الاحتياط تأتي ترجمة للتوجيهات السامية للقيادة السياسية التي توصي دائما بضرورة دعم وتشجيع الشباب الكويتي ومنحهم الفرصة للعطاء والبذل والعمل لخدمة الوطن من مختلف المواقع والتخصصات.



وكانت كلية علي الصباح العسكرية أعلنت أمس الأول عن قبول 300 طالب ضابط و100 طالب ضابط احتياط من أصل 3155 تقدموا للقرعة العلنية (الدفعة الـ 23) من جميع التخصصات من حملة الشهادات الجامعية وحملة شهادات الدراسات العليا بعد أن أجرت القرعة العلنية للمتقدمين في مبنى متعدد الكائن بمعسكرات المباركية بحضور الطلبة المتقدمين، وذلك بتعليمات من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد وبحضور رئيس الاركان العامة للجيش الكويتي بالتفويض اللواء الركن مهندس د.غازي الشمري ووكيل وزارة الدفاع الشيخ عبدالله الصباح.



وقال آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد ركن خالد شجاع العتيبي ان القرعة العلنية تعطي الامتياز والاحقية للجميع لدخول السلك العسكري واستقطاب الشباب الطموح للعمل في القطاعات العسكرية، مشيرا الى ان غالبية الذين تم استبعادهم من القرعه بسبب الفحوصات الطبية والتي للأسف كان بسبب الأوزان الزائدة او دون المعدل المطلوب. وأكد العتيبي ان جميع الطلبة المجتازين سوف يلتحقون بالدورة العسكرية 27 الشهر الجاري في كلية علي صباح السالم وان جميع الطلبة الضباط حملة الشهادات الجامعية ضباط في الميدان وليس ضباط اختصاص.