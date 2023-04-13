ليلى الشافعي



كرمت لجنة الدعوة والتثقيف الشرعي بجمعية الإصلاح الاجتماعي تحت رعاية رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي د. خالد المذكور، وبحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتكليف محمد العليم، ورئيس لجنة الدعوة والتثقيف الشرعي د.حمد المزروعي، ود.عجيل النشمي، ود.عيسى زكي، وذلك بمسجد عبدالعزيز حمادة في منطقة الروضة أكثر من 50 فردا من المتميزين في الإجازة القرآنية، والختمة القرآنية للصغار، ومسابقة زاد الناشئ المسلم، ومسابقة القراءة الشرعية في مختصر جزء «عم».



و أكد رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور أن الجمعية لديها مراكز قرآنية في ست محافظات، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ولجنة نماء الخيرية، مشيرا إلى أن الجمعية حريصة في هذا الشهر المبارك وخاصة في العشر الأواخر من رمضان على تعزيز دورها الدعوي.



وأوضح د.المذكور أن الحاصلين على الإجازة هم مشاعل النور، وحاملو لواء القرآن الكريم في الصدور، مشيرا إلى أنه من أشرف الطاعات والقربات إلى الله تعالى هي خدمة كتابه الكريم، متوجها بالشكر إلى الطلاب المجازين ومشايخهم وأولياء أمورهم، معبرا عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير في خدمة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك شهر القرآن.



وبيـن د. المذكــــــور: لا شك أن هذه الأيام مباركة ينتهزها الإنسان لقربه من الله للدعاء والذكر وقراءة القرآن، والعشر الأواخر من رمضان بها منح كبيرة، ففيها زكاة الفطر وهي طعمة للفقير وطهرة للصائم، وفيها كذلك القيام والتهجد، وفيها ما يتعلق بفرحة استقبال عيد الفطر المبارك.



وأكد د.المذكور حرص جمعية الإصلاح الاجتماعي على الاهتمام بالقرآن الكريم والعناية بحفظه وتجويده، وتأسيس جيل حافظ لكتاب الله يتدبر القرآن ويعمل به.



ومن جانبه، أشاد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتكليف محمد ناصر العليم بدور لجنة الدعوة والتثقيف الشرعي بجمعية الإصلاح الاجتماعي، مشيرا إلى أن شهر رمضان ليس شهر الصيام والقيام فحسب، ولكنه كذلك شهر القرآن، فله خصوصية بالقرآن، قال الله عز وجل: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) (البقرة: 185).