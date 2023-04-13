

بيروت ـ بولين فاضل



في المسرحيات الانتقادية الساخرة كان ظهور اليسا أمام الجمهور لأول مرة. كان ذلك في العام 1989 وكانت حينها ابنة 16 عاما تغني وتمثل في تلك المسرحيات التي ألفها الفنان الكوميدي الراحل وسيم طبارة.



وفي العام 1991 انتقلت اليسا أو اليسار خوري، وهو اسمها الأصلي، الى مسرح ساخر آخر هو مسرح الساعة العاشرة قبل أن تقرر في العام التالي المشاركة في برنامج الهواة «استوديو الفن» وتغني للفنانة الكبيرة شادية «إن راح منك يا عين» وتحصد في نهاية المطاف الميدالية الفضية، وهو الأمر الذي شجعها على المضي في الغناء عبر إحياء الحفلات.



وفي سن السادسة والعشرين وتحديدا في العام 1998، تمكنت اليسا من طرح أول البوم لها «بدي دوب» الذي احتل فور صدوره المرتبة الأولى من حيث المبيع في العالم العربي وبقي متصدرا سوق الأشرطة الغنائية حتى فبراير العام 1999.



وبعد كليب «بدي دوب» الذي أثار جدلا واسعا بعد نعت اليسا بمطربة الشرشف، قدمت اليسا الديو لأول مرة مع راغب علامة في أغنية «بتغيب بتروح» فذاع صيتها أكثر فأكثر قبل أن يأتي البومها الثالث «عيشالك» في العام 2002 لـ «يكسر الدنيا»، كما يقال بالمفهوم الجماهيري، وهو الذي جلب لها لأول مرة جائزة «الموريكس دور» عن فئة أفضل فنانة عربية، وصولا الى العام 2004 حين فازت لأول مرة وبفضل البومها «أحلى دنيا» بجائزة الموسيقى العالمية لأكبر مبيعات لمغن في الشرق الأوسط.

وفي العام 2012 خاضت لأول مرة تجربة شارات المسلسلات فغنت شارة مسلسل «مع سبق الإصرار» قبل أن تغني شارة مسلسل «لو» في العام 2018 وتكر سبحة الشارات.



اليسا المعروفة بجرأتها وحبها للتحدي والمغامرة لم تتردد في الظهور في لجان التحكيم في برامج المواهب، فكان ظهورها لأول مرة في العام 2013 في برنامج «إكس فاكتور» الى جانب وائل كفوري وحسين الجسمي وكارول سماحة.

وكما يبدو، فإن مسيرة اليسا الطويلة في الفن ستظل تقوم على استعداد دائم لخوض التجارب الجديدة من دون أن يسكنها قلق المرة الأولى.