

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن الشركات المدرجة في دول الخليج سجلت أرباحا قياسية مرة أخرى في عام 2022 في ظل النمو الملحوظ الذي شهدته النتائج المالية لكافة الشركات المدرجة في البورصات الخليجية تقريبا.



وأشار التقرير إلى أن صافي ربح الشركات المدرجة في بالخليج قفز لمستوى قياسي بلغ 273.3 مليار دولار في عام 2022، مقابل 199 مليار دولار في 2021، ويعزى النمو القوي الذي وصل إلى 74.2 مليار دولار أو بنسبة 37.3% بصفة رئيسية إلى القفزة القوية التي شهدتها أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع الطاقة.



وتبعه قطاع البنوك الذي حقق نموا في صافي الأرباح بقيمة 8.7 مليارات دولار ليصل إلى 44.4 مليار دولار بدعم رئيسي من ارتفاع صافي إيرادات الفائدة، وذلك في ظل رفع معدلات الفائدة بأسرع وتيرة خلال العام على مستوى العالم وفي المنطقة اضافة الى تراجع المخصصات.



وجاء قطاع السلع الرأسمالية في المرتبة الثالثة بنمو أرباح القطاع بنحو 7.3 مليارات دولار لتصل إلى 11.6 مليار دولار بدعم رئيسي من ارتفاع الأرباح السنوية للشركتين اللتين ادرجتا مؤخرا، وهما مجموعة مالتيبلاي وألفا ظبي القابضة.



وكان الأداء المالي للشركات الخليجية على أساس ربع سنوي إيجابيا وإن كان بمعدلات أقل على أساس سنوي بنسبة 7.0%، بينما انخفضت الأرباح مقارنة بالربع الثالث من العام 2022 بنسبة 20.8% لتصل إلى 56.4 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022.



وكان نمو الأرباح ربع السنوية بدعم من ارتفاع أرباح قطاعات السلع الرأسمالية والطاقة والبنوك، والذي قابله تراجع أرباح قطاع المواد الأساسية بقيمة 3.2 مليارات دولار، فيما يعزى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع التي أثرت على أرباح قطاع البتروكيماويات.



من جهة أخرى، تجاوزت أرباح قطاع البنوك الخليجية مستويات ما قبل الجائحة ووصلت إلى مستوى قياسي جديد في 2022، إذ ارتفعت الأرباح الإجمالية في العام 2022 بنسبة 24.6% لتصل إلى 44.4 مليار دولار.



وكان نمو الأرباح خلال العام بدعم من زيادة إجمالي إيرادات البنوك بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر الائتمان، إذ ارتفع إجمالي إيرادات البنوك بنسبة 16.4% ليصل إلى 104.8 مليارات دولار في العام 2022، والذي يعتبر أعلى نسبة على الإطلاق بدعم رئيسي من زيادة صافي إيرادات الفوائد وكذلك الإيرادات من غير الفوائد.

وكان نمو الإيرادات واسع النطاق وشمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع إجمالي النمو بمعدل ثنائي الرقم.

وسجلت البنوك السعودية المدرجة مرة أخرى أكبر زيادة في الإيرادات بنمو بلغت نسبته 18.4% أو 5.5 مليارات دولار لتصل إلى 35.4 مليار دولار.



وعلى صعيد الشركات الكويتية، فقد أعلنت الشركات المدرجة في بورصة الكويت عن نمو صافي أرباحها على أساس سنوي بنسبة 52.8% في الربع الرابع من العام 2022 لتصل إلى 1.8 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2021.



أما بالنسبة لأرباح العام 2022، فتراجعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 27.7% خلال العام، إذ بلغت الأرباح 7.2 مليارات دولار مقابل 10.0 مليارات دولار في العام 2021.

وسجلت القطاعات الكبرى، أي البنوك والمواد الأساسية والاتصالات والرعاية الصحية، نموا في الأرباح الإجمالية، وهو الأمر الذي قابله انخفاض حاد للأرباح المسجلة لقطاعي النقل والعقارات وتسجيل قطاع السلع الرأسمالية لخسائر مقارنة بأرباح العام الماضي.