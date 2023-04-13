اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي غراهام في جدة.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



في سياق متصل، قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان تحدث إلى ولي العهد السعودي أمس الأول، وإنهما ناقشا عدة موضوعات من بينها إيران والخطوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.



وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن سوليفان «سلط الضوء على التقدم الملحوظ في اليمن خلال العام الماضي، حيث توقف القتال تقريبا بموجب هدنة بوساطة الأمم المتحدة».



كما رحب مستشار الأمن القومي الأميركي بـ «جهود السعودية غير العادية لمتابعة خارطة طريق أكثر شمولا لإنهاء الحرب»، وعرض دعم الولايات المتحدة الكامل لهذه الجهود.



وأشار سوليفان إلى أن المبعوث الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، سيكون في المنطقة خلال الأيام المقبلة.