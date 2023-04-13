

القاهرة - مجدي عبدالرحمن - هالة عمران



وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.



ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصري منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.



من جهة اخرى، وجه رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بسرعة تسلم الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لوحداتهم المخصصة لهم في مدينة بدر، مع سرعة تشغيل الخدمات المختلفة في هذه المنطقة، من مدارس ومراكز طبية وخلافه، كما وجه بتيسير آليات نقل الموظفين إلى الحي الحكومي من مختلف المناطق، عبر منظومة النقل الجماعي التي وفرتها الدولة.

وقال مدبولي - في مستهل اجتماع مجلس الوزراء امس برئاسة مدبولي، بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة - إن الحكومة تعمل على حل أي تحد يواجه الموظفين من أجل انتظام العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، معتبرا ان مثل هذه التحديات أمر متوقع في بداية انتقال الحكومة لمقارها بالحي الحكومي، ولكن الأمور ستشهد الاستقرار المنشود خلال الفترة المقبلة.