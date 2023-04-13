

اختتم بنك برقان رعايته للجولة الثامنة والأخيرة من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية موسم قفز الحواجز 2022-2023، والتي تم تنظيمها في نادي الكويت للفروسية.



وشهدت انطلاقة المسابقة الثامنة ضمن الدوري في يومها الأول تتويج الفارس عبدالرحمن الفزيع بالمركز الأول، تلاه كل من الفارسين عبدالله الروضان وعلي الخرافي بالمركزين الثاني والثالث على التوالي، بينما حصد المركز الأول في اليوم الثاني الفارس الخرافي، تلاه الفزيع في المركز الثاني وعناز العناز في المركز الثالث.

وبهذه المناسبة قالت مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة «بالنيابة عن بنك برقان: أتقدم بالتهنئة لكل الفائزين في المسابقة الثامنة ضمن جولة الاتحاد الكويتي للفروسية، والذين يواصلون دورهم الحيوي كقدوة مميزة للأجيال القادمة، ونحن حريصون في البنك، على أداء مسؤولياتنا الكاملة للمساعدة في تطوير ثرواتنا الوطنية من المواهب الرياضية الشابة في الكويت، خاصة في مجال الفروسية الذي يعتبر جزءا من هويتنا الثقافية وتراثنا».



وأضافت «استمرارا لدورنا الريادي وتحت مظلة برنامج المسؤولية الاجتماعية في بنك برقان، نسعى دائما إلى تشجيع وتحفيز الرياضيين الموهوبين والأجيال الشابة، للمشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة، كما نؤكد اليوم من جديد التزامنا بمواصلة تقديم دعمنا للرياضيين الطموحين والهيئات الرياضية والجهات الوطنية الرسمية من أجل الإسهام في الارتقاء بمكانة الرياضة الكويتية ودفع عجلة التميز في هذا القطاع».



وفي ختام الدوري قام نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان مسعود جوهر حيات بتكريم الفائزين كما كرم مسؤول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان طلال العيار.



تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يقدم رعايته لهذه المبادرة الفريدة منذ بدأت عام 2021، في تأكيد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنك بممثلي قطاع الرياضة الكويتي وكجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل للبنك.