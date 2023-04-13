

إبراهيم مطر



حقق نادي القرين إنجازا كبيرا في لعبة الإسكواش للمرة الأولى في تاريخه بعد أن خالف كل التوقعات باعتلاء قمة بطولة كأس الاتحاد في فئة العمومي والتتويج بلقبها بعد الفوز على بطل الدوري النصر بنتيجة 2/ 0 إثر تألق لافت للاعب القرين سيف وائل الذي تغلب على النصراوي يوسف جمال بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، ليكمل الناشئ عبدالرحمن المغربي الفرحة بالفوز على فيصل المطيري أيضا بثلاثة أشواط نظيفة، وبذلك لم تقم المباراة الثالثة للفريقين بعد حسم الفوز لصالح القرين ليكتفي النصر بالوصافة، فيما جاء اليرموك بالمركز الثالث.



وفي نقاط كأس التفوق العام، توج أيضا القرين بطلا بعد حصوله على رقم قياسي وهو 47 نقطة، وجاء خيطان ثانيا برصيد 31 نقطة، فيما تساوى اليرموك والكويت في المركز الثالث بالحصول على 15 نقطة.



وعقب اللقاء الختامي الذي أقيم على الملعب الزجاجي في مركز الشيخ سالم الصباح الدولي جنوب السرة، قام رئيس الاتحاد وليد الصميعي ونائب الرئيس حامد العمران ورئيس نادي القرين عبدالكريم الشحومي وأمين السر العام بالاتحاد منصور العدواني وأمين الصندوق مبارك البذالي وعضو مجلس الادارة وليد المزيدي بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائقة في بطولات كأس الاتحاد.



وفي بقية فرق المراحل السنية، حقق القرين بطولة تحت 19 سنة، وجاء اليرموك ثانيا وخيطان ثالثا. وفي فئة تحت 17 سنة توج القرين بالبطولة، وجاء اليرموك ثانيا، وخيطان ثالثا.



وتوج خيطان بطلا لفئة تحت 15 سنة، وجاء القرين ثانيا والنصر ثالثا. وفي فئة تحت 13 سنة حل القرين في المركز الاول وجاء خيطان ثانيا والكويت ثالثا. وفي فئة تحت 11 سنة توج الكويت بالمركز الاول وفاز القرين بالمركز الثاني وحل خيطان ثالثا.



من جانبه، أشاد نائب رئيس الاتحاد حامد العمران بالمستوى الفني للاعبين في مختلف المسابقات والمراحل السنية، لافتا الى أن هناك عددا كبيرا من اللاعبين ظهروا بمستوى لافت وجيد وسيكون لهم شأن كبير في المستقبل، كما ان المنافسة بين الفرق كانت قوية ومثيرة، ما أضفى على مختلف البطولات جانبا من المتعة.



وبعد الإنجاز الذي تحقق، أعلن رئيس نادي القرين عبدالكريم الشحومي عن مكافآت للاعبي فريق العمومي لحصولهم على بطولة الكأس للمرة الأولى في تاريخه، مشيرا الى أن ذلك جاء بفضل جهود الجهاز الإداري برئاسة عضو مجلس الادارة محمد الجمل والجهاز الفني المكون من تامر رأفت وباهي الدالي وجهود اللاعبين طوال الموسم.