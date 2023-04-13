

أعلنت دار سوذبيز للمزادات الثلاثاء، عن بيع حذاء رياضي لأسطورة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين مايكل جوردان انتعله في آخر نهائي له في البطولة مع فريق شيكاغو بولز عام 1998 بمبلغ قياسي بلغ 2.2 مليون دولار.



وحسب بيان صادر عن دار المزادات، فإن هذا الحذاء هو «أغلى أحذية رياضية بيعت على الإطلاق».



وبهذا السعر يؤكد نجم بولز السابق سمعته ملكا لمزادات الملابس الرياضية التي يتم اقتناؤها من أجل الاحتفاظ بها ضمن مجموعة من المقتنيات الرياضية، محطما رقمه القياسي للأحذية الرياضية (1.4 مليون دولار في عام 2021)، علما أنه يحمل الرقم القياسي بخصوص أغلى قميص (10.1 ملايين دولار في سبتمبر 2022). وكان جوردان انتعل الحذاء الأسود والأحمر «إير جوردان 13» في المباراة الثانية للدور النهائي على أرض ملعب سولت لايك سيتي.



وكانت دار «شوذبيز» قدرت ثمن الحذاء بين 2 و4 ملايين دولار، مشيرة الى أن جوردان أهدى هذا الحذاء عقب المباراة إلى أحد الأشخاص الذين يجمعون الكرات، لكن الأخير لم يعد المالك لحظة البيع، ولم تفصح دار «شوذبيز» عن أي معلومات حول البائع أو المشتري.