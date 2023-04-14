

عاطف رمضان



ذكرت إحصائية صادرة عن وزارة الأشغال العامة، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال الحالة المطرية التي شهدتها البلاد يومي الاربعاء والخميس عبر بدالة الطوارئ رقم 150 نحو 87 شكوى منها 69 شكوى انتهى العمل بشأنها و18 جار العمل عليها.



وحسب الاحصائية، فإن محافظة الجهراء تصدرت المركز الاول في عدد الشكاوى بعدد 30 شكوى انتهى منها 26 شكوى وجار العمل على 4 شكاوى، تلتها محافظة الفروانية بعدد 19 شكوى منها 18 شكوى تم التعامل معها وجار العمل على شكوى واحدة، ثم محافظة العاصمة التي جاءت في المرتبة الثالثة بعدد 10 شكاوى تم التعامل مع 9 شكاوى وجار العمل على شكوى واحدة.



ووفق الاحصائية، جاءت محافظتا حولي والاحمدي في المرتبة الرابعة، حيث بلغ عدد الشكاوى لمحافظة حولي 8 شكاوى تم العمل مع 7 شكاوى وجار العمل على شكوى واحدة، كذلك بلغ عدد الشكاوى لمحافظة الاحمدي 8 شكاوى تم التعامل مع 6 شكاوى وجار الانتهاء من 2 شكوى. وجاءت محافظة مبارك الكبير في المرتبة الخامسة بعدد 3 شكاوى تم التعامل معها كلها، أما عدد الشكاوى التي وردت للوزارة في الطرق السريعة فقد بلغت 9 شكاوى جار العمل معها كلها.