دارين العلي



ضبط فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خلال موجة الأمطار أحد المطاعم الشهيرة يقوم بغسيل واجهاتها ومعداتها، مما يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القانون.



وفي هذا السياق قال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري، ان الفريق يتواجد في الميدان على مدار الساعة حتى أثناء الأمطار، حيث تمكن من رصد أحد مطاعم الوجبات السريعة في العاصمة يقوم بغسل الوجهات دون مرشدات اثناء هطول الأمطار، وهي مخالفة جسيمة تستوجب تسجيل محضر ضبط واتخاذ أقصى الإجراءات تجاه المخالفين.



كما تمكن الفريق خلال جولة صباح اليوم في محافظة الفروانية من رصد حالة سرقة مياه قام على اثرها بقطع الخدمة عن المنشأة المخالفة وتنفيذ محضر ضبط حالة، منبها الى ضرورة عدم العبث بشبكة المياه، وأنه لن يتم استثناء أي مخالف.