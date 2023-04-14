

شارك بنك الكويت الوطني مستشفى الوطني للأطفال ومركز 21 فرحة القرقيعان السنوية وهي تقليد سنوي يحتفى به في الكويت منتصف شهر رمضان، وتخللت مناسبة القرقيعان أجواء ترفيهية لمشاركة بهجة المناسبة.



وفي مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال، قامت أسرة البنك بزيارة الأطفال لمشاركتهم فرحة قرقيعان حيث قضى موظفو البنك يومهم مع الأطفال ونظموا احتفالية خاصة تخللتها أجواء حفل القرقيعان التراثي، كما جالوا على غرف المرضى على إيقاعات موسيقى القرقيعان ووزعوا حلويات قرقيعان عليهم، واحتفلوا في هذه المناسبة السنوية.



وفي مركز 21، شارك بنك الكويت الوطني فرحة القرقيعان مع المركز، حيث تواجد المتطوعون من موظفي البنك لتوزيع القرقيعان ويأتي هذا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوحد في إشارة إلى التضامن مع أهداف المركز وجميع الأفراد الذين يرعاهم، خاصة أن المركز يولي اهتماما خاصا بذوي الاحتياجات ويسعى بشكل دائم إلى تأهيلهم وتطوير قدراتهم الذاتية ومواهبهم، إلى جانب تقويم سلوكهم واندماجهم بالمجتمع.



وتجدر الإشارة إلى ان هذه الزيارات تنبع من الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع بكل فئاته، خاصة أن البنك الوطني يولي أهمية قصوى للمبادرات الاجتماعية باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق التقدم والازدهار في المجتمع.



وتعتبر هذه المبادرة جزءا من سياسة البنك الرامية الى تعزيز التواصل مع المؤسسات الخيرية والإنسانية لدعمها في أداء رسالتها على أكمل وجه، وذلك بهدف التشجيع على العمل التطوعي والاجتماعي وخدمة الوطن والمجتمع الكويتي.



وتأتي فعاليات قرقيعان في إطار البرنامج الاجتماعي الذي أعده بنك الكويت الوطني خلال شهر رمضان المبارك والذي يحفل بالعديد من الفعاليات الخيرية والإنسانية، وأنشطة الرعاية الاجتماعية.



وقد نظم البنك الوطني خلال شهر رمضان ضمن برنامجه «افعل الخير في شهر الخير»، زيارات ميدانية مختلفة ومتنوعة قام بها فريق من المتطوعين من موظفي البنك حيث زار عشرات المراكز والمؤسسات الاجتماعية كجزء من مبادراته خلال الشهر الكريم.

ويواصل البنك الوطني سنويا مبادراته الانسانية ودعمه لبرامج الرعاية الاجتماعية إيمانا منه بدورها في تجسيد المسؤولية الاجتماعية وأثرها الفعال في خدمة المجتمع وأبنائه، كما انها تعكس الدور القيادي الذي يلعبه البنك الوطني في هذا المجال منذ عقود طويلة.