

مبارك الخالدي



تستأنف الليلة مواجهات دوري زين للدرجة الأولى، حيث يستضيف فريق الشباب غريمه اليرموك في قمة مواجهات الجولة الـ 17 من المسابقة، وفي التوقيت نفسه يشهد ملعب ناصر العصيمي اللقاء الذي يجمع فريقي خيطان وبرقان، وتقام المباراتان في الـ 9:30 مساء.



ويتصدر المسابقة فريق الشباب برصيد 32 نقطة حجز من خلالها بطاقه التأهل الأولى الى الدوري الممتاز، فيما يحمل اليرموك في جعبته 24 نقطة ويطمح لخطف البطاقة الثانية وأمامه الليلة فرصتان لإعلان تأهله، الأولى بالفوز الصريح على مضيفه الشباب، والثانية التعادل، شريطة خسارة خيطان الذي يأتي في المركز الثالث بـ 16 نقطة امام برقان الذي يمتلك 12 نقطة بعد تعقد حسابات خيطان في المنافسة، حيث يحتاج الى الفوز في كل مبارياته المتبقية مع توقف تقدم اليرموك، فيما خرج من دائرة المنافسة فريقا برقان والصليبخات الذي يحل في المركز الأخير بـ 6 نقاط والغائب عن مواجهات الجولة.