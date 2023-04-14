

طالب نائب الرئيس لشؤون الكليات والمعاهد ورئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ورئيس لجنة العلاقات العامة في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة سلطان علي الفنيس العجمي إدارة الهيئة ممثلة في عميد التسجيل والقبول د.فوزي الدوخي برفع سقف الوحدات الدراسية بجميع كليات الهيئة «بنين وبنات» لمساعدة الطلبة على التخرج.



وقال الفنيس إن مشكلة الشُعب المغلقة بدأت تطفو على السطح مرة أخرى ولابد من مواجهتها قبل تفاقمها وصعوبة حلها، مشيرا إلى أن كثيرا من الطلبة بأمسّ الحاجة لتسجيل مقرراتهم بالفصل الصيفي لمساعدتهم على التخرج، معربا عن ثقته في د.فوزي الدوخي ومدى حرصه على تذليل الصعوبات التي تواجه الطلبة وتعرقل مسيرتهم الدراسية.