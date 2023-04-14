عبدالعزيز الفضلي و«كونا»



أكدت «الأرصاد الجوية» انتهاء تأثر الكويت بالمنخفض الجوي الذي سبب ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة مع أمطار متفرقة رعدية أحيانا استمرت حتى فجر الخميس. وبدأ تأثير امتداد مرتفع جوي مع كتلة هوائية باردة وجافة مما يؤدي الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. في الوقت نفسه، ورغم تأكيد وزارة التربية على طلبتها الالتزام بالمشاركة «أونلاين» الاربعاء والخميس، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن أمس الخميس شهد نسبة غياب كبيرة من قبل الطلبة وصلت إلى 50% رغم أن الدراسة كانت «عن بعد» من منازلهم. وأضافت أن البعض من الطلبة الذين التزموا بالدوام واجهوا صعوبة في تفعيل برنامج تيمز، لافتة إلى أن عددا من المدارس التي وضعت في خطتها تقديم اختبارات قصيرة للطلبة يومي الأربعاء والخميس تم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل.