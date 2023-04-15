عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية، أسامة السلطان، عن فتح باب التسجيل للطلبة المستجدين في المدارس الحكومية والتي تشمل الكويتيين وأبناء الكويتية وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي واليمنيين .

جاء ذلك في نشرة أصدرها السلطان وتلقت "الأنباء" نسخة منها، حيث قال فيها: " نظراً لما تقتضيه مصلحة العمـل وبالتعـاون مـع إدارة نظـم المعلومـات نفيدكم بما يلي :

- تم إتاحـة التسجيل للطلبـة المستجدين مـن جميـع الفـئات عـلـى مـوقـع وزارة التربية من قبل ولي الأمر وتم إدخـال المـدارس وتوزيعهـا حـسـب المنـاطق السكنية في النظـام مـن قبـل أقسـام التخطيط في المناطق التعليمية، مشيراً الى أن متابعة طلب التسجيل تكون بالموقع واعتماده حسب فئات التسجيل في المدرسة للكويتيين وأبناء الأم الكويتية وابناء دول مجلس التعاون وأبناء اليمنيين.

وأضاف السلطان أما الفئات الأخـرى المستثناة المسموح لهـا بالتسجيل في مـدارس التعلــيم الـعـام تكون في المنطقة التعليمية وفقا للإجراءات التالية :

-مراجعة الطلب من قبل شئون الطلبة والتأكد من تحقق شروط التسجيل

-الاعتماد النهائي من قبل مدير عام المنطقة أو من ينوب عنه.

-تحويـل الطـلـب الكترونيا إلى المدرسـة وذلك لاستكمال إجـراءات التسجيل في نظام سجل الطالب .