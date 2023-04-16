عبدالعزيز الفضلي



في اطار استعداداتها لصرف رواتب الصيف للادارات المدرسية، اعلن مصدر تربوي رفيع المستوى لـ«الأنباء» ان الرواتب لن تكون دفعة واحدة، مشيرا الى ان الرواتب ستكون كل شهر على حدة، ولم يطرأ عليها أي تعديل وهو النظام الذي بدأنا في تطبيقه منذ عــــام 2020 م.



هذا، وأعلن القطاع المالي بوزارة التربية عن البدء في الخصم مقابل العطلة الصيفية على من لا يستحقها كاملة وإبلاغها مع راتب شهر مايو 2023، مع العلم أنه يتم إبلاغ خصم مقابل العطلة على ديوان الخدمة المدنية كالآتي:



1 ـ بالنسبة لخصم مقابل العطلة عن الفصل الدراسي الأول يتم خصمه على النظم المتكاملة لحساب إيرادات مصروفات مستردة.



2 ـ بالنسبة لخصم مقابل العطلة عن الفصل الدراسي الثاني يتم خصمه على بند خصم مقابل عطلة صيفية.



هذا، وتلقت «الأنباء» نسخة من الجدول الخاص بمعدلات خصم مقابل العطلة على موظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية عن العام الدراسي 2022/2023، والذي أعد بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1980.



والجدول على النحو التالي: