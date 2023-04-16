

كشف موقع ستاتيستا الألماني المتخصص في بيانات السوق والمستهلكين، عن أضخم 10 مشاريع تنفذ في العالم في الوقت الحالي، حيث جاءت مدينة الحرير الكويتية في المرتبة الخامسة وذلك بقيمة تبلغ 132 مليار دولار، والتي ستكون موطنا لأطول مبنى في العالم في المستقبل.



وفي الوقت الحالي، هناك العديد من المشاريع الجارية التي تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار - على الرغم من حقيقة أن المشروعات التي كانت تقدر قيمتها بـ 10 مليارات دولار كانت تعتبر مشروعات ضخمة قبل بضع سنوات فقط.



وذكر الموقع أن 5 من هذه المشاريع ستكون في منطقة الخليج العربي، موضحا أن هذه المشاريع الخمسة هي مشروع مدينة نيوم السعودية والتي من المتوقع أن تستوعب 450 ألف شخص بحلول عام 2026، وسوف تصل تكلفتها إلى 500 مليار دولار، وهناك أيضا مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي، ويعرف اختصارا باسم قطار الخليج، وتصل تكلفته إلى 250 مليار دولار.



ويهدف مشروع قطار الخليج إلى ربط دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق السكك الحديدية، وكان من المقرر أن يكتمل في البداية بحلول عام 2018، لكنه عانى من انتكاسات وسوف يتم استئناف العمل به قريبا.



وتشمل المشاريع العملاقة الأخرى في منطقة الخليج مجمع دبي لاند الترفيهي والسياحي بتكلفة تبلغ 64 مليار دولار، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال جدة في المملكة العربية السعودية بقيمة 100 مليار دولار.



أما فيما يتعلق بالمشاريع غير الخليجية فكان على رأسها مشروع بناء خطوط سكك حديدية وطرق شحن تربط بين دول الاتحاد الأوروبي بتكلفة 600 مليار دولار، والذي يهدف إلي تحسين النقل لمسافات طويلة، وتشمل عملية تطوير البنية التحتية واسعة النطاق عبر بناء خطوط السكك الحديدية والطرق وطرق الشحن والهياكل ذات الصلة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحسين النقل لمسافات طويلة.



وهناك مشروع بناء محطة فضاء دولية بتكلفة 230 مليار دولار، وأيضا جاء مشروع قطار كاليفورنيا فائق السرعة في الولايات المتحدة الأميركية ضمن القائمة بتكلفة 100 مليون دولار، ومشروع فورست سيتي في ماليزيا بقيمة تبلغ 100 مليون دولار.