

يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مواجهتين ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة (أ) بكأس اتحاد كرة اليد، فيلتقي في الـ 9.00 مساء اليوم الصليبخات (نقطتين) مع الجهراء (دون نقاط )، بعدها يلتقي الكويت (4 نقاط) مع القرين (بنقطتين) في الـ 11.00. وكان الكويت قد حسم تأهله إلى دور الثمانية مسبقا، فيما تبقى البطاقة الثانية بين القرين والصليبخات والجهراء.



وفي سياق متصل، تأهل القادسية رسميا إلى دور الثمانية وذلك بعد الفوز على الساحل 39-24 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس، وفي لقاء آخر فاز الفحيحيل على خيطان 28-24 وتأهل كذلك إلى دور الثمانية، ويملك القادسية والفحيحيل 4 نقاط ويتصدران المجموعة الرابعة.



وكان العربي قد تخطى الشباب في مباراة صعبة بنتيجة 30-28، فيما فاز السالمية 40-28 على اليرموك وأعلن الفائزان تأهلهما عن المجموعة الثالثة رسميا بعد الحصول على 4 نقاط، فيما بقي الخاسران دون أي نقاط.



وتنطلق منافسات دور الثمانية 3 مايو المقبل، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الرابعة، وأول المجموعة الرابعة مع ثاني المجموعة الأولى، وفي 4 مايو يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الثالثة، وأول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الثانية.



من جانب آخر، أعلن السالمية تعاقده مع لاعب منتخب البحرين ونادي النجمة محمد حبيب على سبيل الإعارة تدعيما لصفوف الفريق في الاستحقاقات المقبلة.