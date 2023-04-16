عبدالعزيز الفضلي



أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان عن فتح باب التسجيل للطلبة المستجدين في المدارس الحكومية والتي تشمل الكويتيين وأبناء الكويتية وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي واليمنيين. وقال السلطان: تمت إتاحة التسجيل للطلبة المستجدين من جميع الفئات على موقع وزارة التربية من قبل ولي الأمر، وتم إدخال المدارس وتوزيعها حسب المناطق السكنية في النظام من قبل أقسام التخطيط في المناطق التعليمية، مشيرا الى أن متابعة طلب التسجيل تكون بالموقع واعتماده حسب فئات التسجيل في المدرسة للكويتيين وأبناء الأم الكويتية وابناء دول مجلس التعاون وأبناء اليمنيين. واضاف السلطان: اما الفئات الأخرى المستثناة المسموح لها بالتسجيل في مدارس التعليم العام فتكون في المنطقة التعليمية بعد مراجعة الطلب من قبل شؤون الطلبة والتأكد من تحقق شروط التسجيل. والاعتماد النهائي من قبل مدير عام المنطقة أو من ينوب عنه. ثم تحويل الطلب الكترونيا إلى المدرسة وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل في نظام سجل الطالب.