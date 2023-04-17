يعتبر كتاب «مدرسة ونادي طيران الكويت» من الإصدارات المميزة لمركز البحوث والدراسات الكويتية، حيث قام بإعداده مصطفى مراد المؤمن، ويتطرق فيه إلى إنشاء مدرسة ونادي طيران الكويت والذي يقود للحديث عن باني نهضة الكويت الحديثة الأمير الشيخ عبدالله السالم، حاكم الكويت من 1950 إلى 1965، عندما شكل ما يشبه مجلسا للوزراء من شيوخ الأسرة الحاكمة، وأعطى كلا منهم الضوء الأخضر لرفع الكويت إلى مصاف الدول المتقدمة بعدما كانت تعيش حياة متواضعة معتمدة على البحر من جهة والبادية من جهة أخرى، وقد رأى الشيخ عبدالله المبارك أحد هؤلاء الشيوخ ونائب سمو الأمير أن ينشئ مدرسة وناديا لتعليم الطيران رغم أن هذا العلم كان جديدا على أهالي المنطقة.



وتحقق ذلك وافتتحت المدرسة عام 1953، وقد تخرج عدد كبير من الشباب الكويتي خلال سنوات عمل المدرسة ونالوا الإجازات العليا في الطيران سواء في الكويت أو بريطانيا فيما بعد.