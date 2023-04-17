حنان عبدالمعبود



نظّم مركز «اسباير زون التثقيفي والترفيهي للطفل» ضمن برنامج الانشطة التي يقدمها خلال شهر رمضان الفضيل للأطفال بالنادي الرمضاني «استدامة خير وطيب الأثر»، زيارة للأطفال إلى مسجد عبد العزيز عبد المحسن الراشد بمنطقة السلام، بالتعاون مع شركة الاتصالات «stc».



وأكدت رئيسة مركز اسباير زون التثقيفي والترفيهي للطفل طيبة الرويح أن الهدف من الزيارة هو رفع مستوى ثقافة الاطفال في الجوانب الدينية، قائلة: اخترنا التواجد اليوم في مسجد في منطقة السلام لنحبب الأطفال في هذه الفترة من شهر رمضان بـ«العشر الأواخر» ولتثقيف الأطفال وتعليمهم على أسس مبادئنا وقيمنا الاسلامية ليحبوا الصلاة وكذلك الأعمال الخيرية، ويتعرفوا على القيم والاخلاق وسبل التكافل الانساني والمجتمعي.



وأضافت الرويح: بدأنا في صلاة العصر جماعة وبعدها تلاوة آيات من القرآن الكريم، ومن ثم قدمنا لهم خاطرة عن العمل الخيري ودور الأعمال الخيرية في التكافل وبناء المجتمعات ومساعدة الناس في الكثير من المجالات، واختتم الأطفال الزيارة بتوزيع وجبات إفطار صائم على بعض العمال المتواجدين بالمنطقة.



وأوضحت الرويح انه على مدار أيام شهر رمضان قام الأطفال بالعديد من الأنشطة التي شاركوا فيها، اضافة الى الجانب التثقيفي وبما يعكس طيب الاثر كتوزيع وجبات افطار الصائم وزيارة المرضى والانشطة الاخرى التي تسهم بتنمية حس العمل الجماعي والخيري في نفوسهم، مشيرة إلى أن 40 طفلا شاركوا بفعالية اليوم من الأولاد والبنات من الفئة العمرية ما بين 5 و 12 عاما.



وعن استيعاب الأطفال خلال هذه المرحلة العمرية للأعمال الخيرية وغيرها، أوضحت الرويح أنه كان هناك تخوف من أن الأطفال قد لا يكون لديهم هذا الادراك والوعي في هذه المرحلة، الا أنهم والحمد لله كان لديهم شغف كبير لزيارة «بيوت الله» ومعرفة دعاء دخول المسجد وتحية المسجد، والكثير من الأمور التي لم يعتادوا عليها أو يمارسوها من قبل، حيث قد تكون الصلاة من الأمور المعتادة والمعروفة لديهم ولكن تم غرس بعض الأمور الأخرى لديهم بطريقة محببة ومباشرة.



كما أن مشاركة الأطفال بتوزيع إفطار الصائم في هذه الأجواء الرمضانية الدينية شكلت تجربة شيقة لهم عبروا عنها ببراءتهم وطفولتهم بشكل ارتجالي رائع، الأمر الذي ترك أثرا كبيرا في نفوسهم ولدى الآخرين.