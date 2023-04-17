آلاء خليفة



دعا مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالله الغصاب وزارة التربية ومؤسسات التعليم العالي كافة، إلى ضرورة تفعيل خطة الطوارئ في جميع القطاعات التعليمية والبحثية، تحسبا لأي طارئ يواجه البلد مثل «عدم استقرار حالة الطقس» وهطول الأمطار الغزيرة التي تحول دون استمرار الدراسة حضوريا، كما حدث هذه الأيام التي تشهدها البلاد من حالة عدم استقرار المناخ.



وقال الغصاب في تصريح صحافي، ان ما شهدته البلاد من حالة عدم استقرار الجو الأسبوع الماضي وهطول أمطار رعدية على البلاد أدى إلى اتخاذ وزارة التربية قرارا بتعطيل الدراسة الحضورية، واستمرارها عبر «الأونلاين»، وهو قرار سليم ويجب على جميع المسؤولين العمل به وتطبيقه والتأكد من صيانته وفعالياته للاستفادة منه بشكل مستمر دون توقف في المدارس والجامعات وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.



وأكد الغصاب على ضرورة حصول جميع المعلمين والأساتذة في مؤسسات التعليم على تدريب كاف ومفصل حول كيفية التعامل مع أدوات نظام التعليم الإلكتروني «تيمز» بصورة جيدة، وتفعيل الإيميلات والأرقام السرية لدى الطلبة، والتأكد منها بصورة مستمرة، بالإضافة إلى صيانة المنصات التعليمية، على أن يتم الطلب من المعلمين تنفيذ سيناريو لجميع المهارات التي تم تدريبهم عليها للتأكد من إتقانهم لتلك المهارات، وكذلك التأكد من حصول جميع المعلمين على تدريب كاف حول مهارات تطبيقات التعليم عن بعد باستمرار حال وجود أي طارئ أمام استمرار التعليم الحضوري.



وأشار الغصاب إلى أن العديد من الجامعات لديها اعتماد مؤسسي يوجد في برامجها الدراسية من 4 إلى 5 مواد «أونلاين»، مشددا على ضرورة أن تكون هناك ٤ مواد على الأقل في صحيفة التخرج لطلبة مؤسسات التعليم العالي وكليات التعليم التطبيقي حتى ترسخ هذه الثقافة لدى الطالب والأستاذ وفي النظام المدرسي يكون عن طريق النشاط المدرسي أو عن طريق تكليف الطلبة بواجبات «أونلاين».



وشدد الغصاب على أهمية استمرار التعليم دون توقف لأي سبب كان، مشيرا إلى ان المؤسسات التعليمية والأكاديمية تمتلك من الأدوات والإمكانات لاستمرار التعليم «أونلاين» الإلكتروني طوال العام الدراسي، داعيا إلى اتخاذ كل الإجراءات لتدريب الأساتذة والطلبة لضمان عدم توقف الدراسة لأي سبب أو لظروف طارئة تمر بها البلاد.