

حرمت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي القادسية الشيخ فهد طلال من مرافقة «الأصفر» في مباراة الكويت التي أقيمت أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من القسم الثالث والحاسم لفرق المجموعة الأولى بدوري زين الممتاز.



وأصدرت لجنة الانضباط مجموعة من القرارات مساء السبت منها إيقاف الشيخ فهد طلال لمباراة واحدة في الدوري الكويتي الممتاز، كما فرضت عليه غرامة مالية قدرها 500 دينار لما بدر منه عقب مباراة القادسية ضد العربي، وذلك طبقا للبند رقم 16 من اللائحة الاسترشادية.



وكان الفهد قد وجه انتقادات لاتحاد الكرة ولجنة الحكام، بعد الخسارة من العربي بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من القسم الثالث، كما شدد في هذه التصريحات على أن ناديه «مستهدف» لأنه «لا يدعم اتحاد الكرة»، حسب قوله.



كما أصدرت لجنة الانضباط قرارات اخرى، تضمنت الإيقاف وغرامة مالية لـ 4 لاعبين بدوريات المراحل السنية، وذلك طبقا للبند 3/أ من اللائحة الاسترشاية، إذ تم إيقاف لاعب السالمية فوزان المطيري مباراتان وغرامة 200 دينار لما بدر منه في لقاء فريقه مع الساحل بدوري 21 عاما، وإيقاف لاعب الفحيحيل سلمان رائد 3 مباريات وغرامة 300 دينار لما بدر منه بلقاء فريقه مع السالمية بدوري 21 عاما، وايقاف لاعب خيطان فهد العجمي 6 مباريات وغرامة 600 دينار لما بدر منه بلقاء فريقه ضد الجهراء بدوري 18 عاما، وأخيرا إيقاف لاعب الساحل نواف منصور 4 مباريات وغرامة 400 دينار لما بدر منه بلقاء فريقه ضد الجهراء بدوري 16 عاما.