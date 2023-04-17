

هادي العنزي



بجدارة وبلا خسارة، توج فريق تحت 13 سنة بنادي الكويت بطلا لدوري كرة السلة للموسم الرياضي 2023-2024، بعدما توج جهوده بالفوز على القادسية 59-46 في المباراة الختامية التي أقيمت مساء أمس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ليحرز الأبيض لقب الدوري بلا خسارة، في المسابقة التي اقيمت على ثلاث مراحل، وشاركت فيها 8 أندية، وذهب المركز الثاني إلى براعم نادي النصر، فيما حل القادسية بالمركز الثالث.

وشهدت المباراة الختامية التي جاءت بأفضلية «كويتاوية» في أغلب فتراتها، تألق لاعب الكويت حسن هادي العنزي بتسجيله 25 نقطة، ليقود الأبيض إلى الفوز، والمحافظة على سجله خاليا من الهزائم.

وكرم الفرق الثلاثة الفائزة بالدوري أمين السر العام لاتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت بدر العصيمي، وعضو مجلس إدارة اتحاد «السلة» محسن السحمي.



من جانبه، بارك بدر العصيمي لمجلس إدارة نادي الكويت وجماهيره الظفر بجيل واعد بالكثير.



وقال لـ«الأنباء»: «كشف دوري البراعم عن ظهور العديد من المواهب الصغيرة الواعدة والتي تعد من بين الأفضل في السنوات الـ 10 الأخيرة، وهذا الأمر يبشر بالخير».



وذكر العصيمي أن بطل الدوري ينتظره الكأس، وعليه مواصلة التألق والفوز بالبطولة الثانية أيضا، وسوف يحرص مجلس الإدارة برئاسة خالد الغانم على رعاية مواهب الأبيض الصغيرة، تماما كما دعمه لكوكبة الفريق الأول التي ظفرت بلقبي الخليج والعرب، وهم الفريق الوحيد في آسيا بلا خسارة، مشيدا بالجهازين الفني والإداري للفريق.



من جهته، أبدى مدرب براعم الكويت لكرة السلة الكسندر بن محمد سعادته بعودة درع دوري البراعم للكويت.



وقال لـ «الأنباء»: «توجنا بعد جهد كبير بلقب الدوري، وبجدارة واستحقاق وبلا خسارة، وقد حرص جميع اللاعبين على تفانيهم في التدريبات اليومية، والشكر موصول لأولياء الأمور الذي تابعوا تطور أبنائهم طوال الموسم».