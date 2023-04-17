

تحضر نابولي المتصدر وميلان حامل اللقب لموقعتهما المرتقبة الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بتعادلين مخيبين السبت أمام هيلاس فيرونا 0-0 وبولونيا 1-1 تواليا في المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وخاض نابولي اللقاء بمعنويات مهزوزة بعد خسارته في منتصف الأسبوع على أرض ميلان 0-1 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، ليسقط للمرة الثانية أمام الفريق اللومباردي في غضون أيام معدودة بعد الخسارة المذلة أمامه على ملعبه «دييغو أرماندو مارادونا» برباعية نظيفة في المرحلة قبل الماضية.



ورغم هذا التعثر في مباراة استعاد خلالها خدمات هدافه النيجيري فيكتور أوسميهن، لا يبدو أن أحدا قادر على الوقوف في وجه نابولي بتحقيق حلم إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1990 كونه يتقدم بفارق 14 نقطة عن لاتسيو الثاني قبل ثماني مراحل على نهاية الموسم.



بدوره، انشغل ميلان ذهنيا وفنيا بمواجهة نابولي الثلاثاء فدفع الثمن وبات مهددا بالتنازل عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى المسابقة القارية الأم بتعثره مجددا وهذه المرة أمام مضيفه بولونيا 1-1.



وكان من الصعب على المدرب ستيفانو بيولي أن يخوض لقاء بولونيا بتشكيلة أساسية في ظل صعوبة المهمة التي تنظر فريقه الثلاثاء، فبدأ بتشكيلة رديفة غاب عنها جميع لاعبي الميدان العشرة الذين واجهوا الفريق الجنوبي منتصف الأسبوع وكان الحارس الفرنسي مايك مانيان اللاعب الوحيد من التشكيلة الأساسية.



وفي النهاية، اكتفى ميلان بالتعادل الثاني تواليا وبفوز يتيم من المباريات الست الأخيرة في «سيري أ». وفي مباراة ثالثة، تلقى انتر ميلان خسارة موجعة من ضيفه مونزا 1-0.