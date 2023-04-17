

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



تشهد اليوم مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، مواجهتين غاية في القوة والأهمية لقطبي الكرة المصرية، وذلك في العاشرة والربع مساء بتوقيت الكويت، حيث يستضيف فريق سموحة على ملعب برج العرب فريق الأهلي بطل كأس مصر، وفي التوقيت نفسه يستضيف الزمالك بقيادته الفنية الجديدة فريق المقاولون العرب.



في مباراة برج العرب يعتلي الأهلي الصدارة برصيد 50 نقطة من 20 مباراة فقط، بينما يحل سموحة في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، وفي مباراة ستاد القاهرة فالزمالك في المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بينما المقاولون في المركز السادس برصيد 35 نقطة.



الى ذلك، قضت محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، بإلزام د.أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة. وبهذا الحكم يعتبر منصب رئيس النادي شاغرا، كما ألزمت المحكمة في حكمها مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة للانتخاب عليه في أقرب جمعية عمومية.



من جانب آخر، قررت رابطة الأندية المحترفة، توقيع غرامة مالية على الأهلي قدرها 20 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي لجماهيره في مباراة الفريق الأخيرة أمام فريق فاركو، كما قررت منع 3 آلاف مشجع من جماهير الأهلي من حضور مباراتين للفريق.



وقررت الرابطة أيضا تغريم الإسماعيلي 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لجماهيره في مباراة إنبي الأخيرة بالدوري، ومنع 2012 مشجعا من جماهيره من حضور مباراتين.