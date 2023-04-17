وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بمنح القبول الفوري في دورة ضباط الصف ورتبة (رقيب أول + علاوتين) لمن لم يحالفهم الحظ في قرعة الطلبة الضباط الجامعيين دفعة 23 من جميع التخصصات، على أن تكون مدة الدورة ثلاثة أشهر ونصف الشهر.



ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الراغبين في الالتحاق بالدورة مراجعة هيئة الإدارة والقوى البشرية مبنى رقم 1 معسكرات المباركية أمس الأحد 16 أبريل حتى الخميس 20 منه، من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا.



من جهة اخرى، أعلنت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية منح الأولوية والقبول الفوري في دورة (وكيل ضابط) لمن لم يحالفه الحظ في قرعة (الطلبة الضباط الجامعيين الدفعة الـ 31).



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي، إنه بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد أعلنت الأكاديمية عن منح الأولوية والقبول الفوري في الدورة المشار إليها ومدتها عام دراسي واحد في جميع التخصصات.



وأوضحت أنه ‏على الراغبين في الالتحاق بالدورة مراجعة إدارة التسجيل والقبول بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اعتبارا من امس حتى الخميس المقبل في الفترة ما بين العاشرة صباحا والثانية ظهرا.