

طارق عرابي



عقدت شركة عقارات الكويت أمس اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، وذلك بنسبة حضور بلغت 60.64%، حيث وافقت العمومية على جميع بنود جدول الأعمال، بما فيها توصية مجلس الإدارة بتوزيع 3% نقدا و3% أسهم خزينة على المساهمين عن عام 2022.



وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، إن الشركة مستمرة في تطبيق خطتها الهادفة إلى التوسع في الاستثمار بالأصول المدرة للدخل، وأصول التنمية، واستكشاف فرص استثمارية عقارية داخل الكويت وخارجها ذات عوائد مجزية وقيمة مضافة لها ولمساهميها.



وأضاف البحر ان عقارات الكويت حققت أرباحا بلغت 7.268 ملايين دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بأرباح بلغت 6.251 ملايين دينار في 2021، أي ما يعادل 7.92 فلوس للسهم مقارنة بمبلغ 6.92 فلوس للسهم عام 2021.



وزادت الإيرادات التأجيرية الى مبلغ قدره 27.6 مليون دينار مقارنة بمبلغ 21.4 مليون دينار عام 2021، كذلك زادت المصاريف التشغيلية لتبلغ 7.6 ملايين دينار في 2022 مقارنة بمبلغ 3.4 ملايين دينار في 2021 وبلغت موجودات الشركة 360 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 341 مليون دينار لعام 2021.



وقال: «إن الشركة عززت قائمة مشاريعها داخل الكويت وخارجها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وطرحت منتجات جديدة، وأدخلت نشاطا جديدا الى قائمة أنشطتها.



وفي استعراضه لأداء الشركة التشغيلي خلال العام 2022، حيث أكد ان الشركة وقعت عقدا مع وزارة المالية خلال الربع الأخير من العام لبناء وتشغيل وتحويل مشروع سكن للعمال في صبحان، لمدة استثمار 20 سنة، ويشتمل على مبان سكنية، وخدمات حكومية وعامة وترفيهية.



ويهدف المشروع الى حل مشكلة تكدس العمالة في الأحياء والمناطق السكنية التي تقطنها العائلات، والتي تؤدي إلى كثير من المشاكل خاصة لو أخذنا في الاعتبار طبيعة المجتمع الكويتي، وهو أحد الحلول التي طرحتها الكويت لتنظيم سكن العمال الأجانب.



الإمارات العربية المتحدة



وأضاف البحر: لقد ارتفعت إيرادات فندق Th8 مدعومة بالزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين لإمارة دبي خلال العام 2022، وتنامي دورها في تعزيز انتعاش حركة السياحة والسفر العالمية بما يعزز مكانتها الرائدة على خارطة السياحة العالمية، الأمر الذي حفز الشركة على إطلاق منتجها الجديد على جزيرة النخلة جميرا، «مانسيو-ذا8» (Mansio at Th8) بإدارة Accor، وهو عبارة عن مجموعة من الشقق الفندقية الراقية، مفروشة ومزودة بمجموعة من الخدمات المميزة.

وتتميز الشقق بهندسة معمارية خفيفة جنبا إلى جنب مع تصميم واسع وأنيق، ونتطلع لأن تشهد مبيعات الوحدات إقبالا مرتفعا تعزز من خلاله الشركة أرباحها من مشروع Th8، مدعومة بارتفاع السوق العقاري.