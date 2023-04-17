

الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف اتحاد كرة القدم في أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «الكونكاكاف»، عن مشوار منتخب قطر الأول لكرة القدم في النسخة الـ 17 لبطولة الكأس الذهبية لكرة القدم، التي ستقام للمرة الأولى في سينسيناتي، وسانت لويس، وسان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية، حيث يستضيف 15 ملعبا فعاليات البطولة التي تقام خلال الفترة بين 24 يونيو و16 يوليو المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا.



يدشن «العنابي» مشواره في المجموعة الثانية بمواجهة منتخب هندوراس 25 يونيو المقبل، فيما تلتقي المكسيك مع هايتي في الجولة الأولى للمجموعة، وفي الجولة الثانية يلعب منتخب قطر مع هايتي والمكسيك مع هندوراس يوم 29 منه، على أن يختتم دور المجموعات 2 يوليو المقبل بلقاء قطر مع المكسيك، وهايتي مع هندوراس.



يذكر أن المجموعة الأولى تضم منتخبات أميركا وجامايكا ونيكاراغوا والفائز رقم 9 من التصفيات، والثالثة تضم منتخبات كوستاريكا وبنما والسلفادور والفائز رقم 8 من التصفيات، والرابعة تضم منتخبات كندا وغواتيمالا وكوبا والفائز رقم 7 من التصفيات.



ومن المقرر أن تقام مرحلة المجموعات في الفترة من 24 حتى 4 يوليو، والدور نصف النهائي يوم 12 يوليو المقبل، أما المباراة النهائية فستقام في 16 منه. وفي حال تأهل منتخب قطر إلى الدور ربع النهائي سيواجه بطل أو وصيف المجموعة الرابعة.



هذا، وأكد المدرب البرتغالي لمنتخب قطر كارلوس كيروش، أنه متحمس للغاية لمواجهة المكسيك أقوى المنتخبات والمصنف الأول بـ «الكونكاكاف»، في بطولة الكأس الذهبية. وأعرب عن إعجابه بكرة القدم المكسيكية، والتي يعتقد أنها ستساعد العنابي على مواصلة النمو والتطور بعد الإخفاق في مونديال قطر 2022.



وقال إنه يعرف الكثير عن الكرة المكسيكية، وأنه ذهب إلى المكسيك مع منتخب البرتغال، كاشفا عن أنه كان في طريقه لتدريب منتخب المكسيك في وقت سابق.



وتمنى كيروش أن يحالفه التوفيق والحظ في توظيف خبراته الممتدة لسنوات عديدة في كرة القدم والوصول بمنتخب قطر إلى مستوى المنتخبات الكبرى.