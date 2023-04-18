

واصلت شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين حملة «إفطار صائم» ضمن برنامج رمضان لعام 2023، من خلال توزيع وجبات إفطار صائم في سوق شرق ومواقع مختلفة في الكويت، وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج وربة للتأمين الحافل بالمبادرات المجتمعية والتطوعية انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية وتجسيدا لهوية الشركة ورسالتها تجاه المجتمع.



وتعتبر مبادرة «وربة للتأمين» لإفطار الصائم هذا العام إحدى ركائز برنامج الشركة الرمضاني السنوي تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، ما يضعها في مقدمة شركات التأمين التي تفعل جهودها في المجالات الخيرية والتطوعية على مدار العام وبالأخص خلال الشهر الفضيل.



وتعد مبادرة إفطار الصائم من أبرز المبادرات السنوية التي تتبناها شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، حيث يقوم فريق الشركة بالإشراف على تنظيم هذه المبادرة الرمضانية كجزء من التزامها المستمر بتقديم قيمة مضافة للمجتمع من خلال تنظيم ودعم المبادرات الإنسانية القيمة على مدار السنة بشكل عام.