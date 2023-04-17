مبارك الخالدي



أشعل العربي دوري زين الممتاز بفوزه على الفحيحيل 3-1 في المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين في ختام الجولة الرابعة من القسم الثالث للمجموعة الأولى لدورى زين الممتاز رافعا رصيده إلى 38 نقطة واقترب بقوة من المتصدر الكويت صاحب ال40 نقطة وكاظمة الثاني ب39 نقطة، فيما تجمد رصيد "الاشاوس" عند 28 نقطة.



وسجل للعربي علي خلف بالدقيقة 20 ومحمد الصولة 51 والسنوسي الهادي 75 فيما جاء هدف الفحيحيل عن طريق مدافع الأخضر طارق بو عبطه بالخطأ في مرماه 82.



وشهدت المباراة توقفا محدودا في شوطها الثاني تلقي خلاله الحكم مصطفى الشمالي علاجا طبيعيا من الشد العضلي.



وتميز الشوط الاول باللعب المفتوح من الجانبين، حيث ركز العربي في طلعاته على الأطراف بتواجد محمد الصوله وعلي خلف والسنوسي الهادي، فيما شكل الفحيحيل خطورة على مرمى الحارس أحمد دشتي بكراته البينية السريعة وتفوق لاعبوه في الألعاب الهوائية وكانت أولى المحاولات العرباوية بتسديدة قوية لبدر طارق تصدى لها الحارس نواف المنصور على دفعتين 9 ومن كرة ثابتة على خط المرمى الجانبي كان الحكم الشمالي قد احتسبها ركلة جزاء لكنه تراجع عن قراره بعد الرجوع لحكم الفار سددها علي خلف ببراعة في سقف مرمى الحارس المنصور 20، وشن الفحيحيل بعدها عدة حملات هجومية تصدى لها الدفاع و الحارس العرباوي.



وفي الشوط الثاني سجل العربي هدفه الثاني بتمريرة ذكية من بين المدافعين والتي بدأت من كينجسلي ايدو إلى الصوله الذي ارسل الكرة من تحت الحارس المنصور إلى الشباك 51 ونشط الفحيحيل بعدها في محاوله لتقليص الفارق ليرتفع إيقاع اللعب وسدد مهاجم الفحيحيل فيتور داسيلفا بعد ان مر من دفاعات الأخضر وسدد كرة قوية لكنها علت العارضة 60، ومن جملة فنية انتهت لدى السنوسى الذي سددها بقوة في المرمي مسجلا الهدف الثالث للعربي 75 وقلص الفحيحيل النتيجة بعد ان سجل المدافع طارق بو عبطه خطأ في مرماه 82 لتنتهي المباراه بفوز عرباوى مستحق.