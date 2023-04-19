

علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية، حصلت عليها «الأنباء»، أن هناك نحو 258.5 ألف مواطن ومواطنة يحصلون على معاشات تقاعدية، من بينهم 163.45 ألفا من أصحاب المعاشات على قيد الحياة، و95 ألفا من المستحقين ويصرفون، فيما انضم 9812 مواطنا ومواطنة إلى صفوف المتقاعدين في 2022.



وأظهرت البيانات أن أعداد الخاضعين لمنظومة التأمينات الاجتماعية شهدت ارتفاعا



بـ 25.585 ألف مواطن ومواطنة خلال 2022 ليصل عددهم إلى نحو 676.27 ألفا مقارنة مع 650.69 ألفا بنهاية 2021، وذلك إثر ارتفاع في أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة، أو المستحقون ويصرفون وكذلك ارتفاع أعداد المؤمن عليهم.



وتفصيليا، ارتفعت أعداد المؤمن عليهم من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل والعاملين لحسابهم الخاص بواقع 13.3 ألف شخص ليصل عددهم بنهاية 2022 إلى 417.75 ألفا مؤمنا عليهم مقارنة مع 404.44 آلاف مؤمن عليهم بنهاية 2021.



وأظهرت البيانات انضمام نحو 9812 مواطنا ومواطنة إلى صفوف المتقاعدين إذ ارتفعت أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة إلى نحو 163.45 ألف مواطن ومواطنة بنهاية 2022 مقارنة مع 153.64 ألفا بنهاية 2021.



وجاءت الزيادة الكبيرة في المتقاعدين الجدد ضمن المدنيين العاملين لدى صاحب عمل أو العاملين لحسابهم الخاص إذ ارتفع عددهم بواقع 7903 أشخاص ليبلغ 130.28 ألف مواطن ومواطنة مقارنة مع 122.37 ألفا بنهاية 2021.



أما العسكريون فقد تقاعد منهم نحو 1909 أشخاص خلال العام الماضي ليصل عددهم إلى نحو 33.17 ألف عسكري متقاعد مقابل 31.26 ألفا بنهاية 2021.



أما المستحقون ويصرفون فقد ارتفعت أعدادهم بواقع 2463 مستحقا جديدا ليصبح عددهم بنهاية 2022 نحو 95.06 ألف مستحق ومستحقة مقارنة مع 92.59 ألف مستحق بنهاية 2021، وبلغ عدد المستحقين ويصرفون من وراء المدنيين الذين كانوا يعملون لدى صاحب عمل أو لحسابهم الخاص نحو 72.59 ألف مستحق ومستحقة مقارنة مع 70.6 ألف مستحق بنهاية 2021، بينما ارتفعت أعداد المستحقين ويصرفون من وراء تأمين العسكريين إلى 22.46 ألف مستحق ومستحقة مقارنة مع 21.99 ألفا بنهاية 2021.



ولجهة متوسطات المرتب أو الشريحة للتأمين الأساسي للمؤمن عليهم من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل، فقد بلغ عددهم 400.9 ألف شخص يبلغ متوسط راتبهم الشهري أو شريحة التأمين نحو 707 دنانير، يرتفع إلى 874 دينارا لدى المؤمن عليهم من الذكور والبالغ عددهم 166.24 ألف شخص، فيما يبلغ متوسط الراتب لدى الإناث نحو 588 دينارا لـ 234.67 ألف مؤمن عليهم. وتفصيلياً، بلغ عددهم الإجمالي نحو 327.4 ألفا لدى القطاع الحكومي بمتوسط راتب يبلغ نحو 617 دينارا، فيما يرتفع ذلك الرقم إلى 732 دينارا كمتوسط راتب لدى الذكور البالغ عددهم نحو 119.64 ألف مؤمن عليهم لدى الحكومة، مقابل 551 دينارا لدى 207.76 آلاف مؤمن عليهن من الإناث العاملات في القطاع الحكومي.



ويبلغ متوسط المرتب أو الشريحة لـ 21.778 ألف مؤمن عليهم لدى القطاع النفطي نحو 1460 دينارا، فيما يبلغ ذلك المتوسط 18.44 ألفا من الذكور في ذلك القطاع نحو 1456 دينارا، ويصل إلى 1481 دينارا لنحو 3335 من الإناث.



أما المؤمن عليهم من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل في القطاع الأهلي فيبلغ متوسط الراتب المحتسب له التأمين الأساسي لنحو 51.733 ألف شخص منهم نحو 954 دينارا يرتفع إلى 1095 دينارا لنحو 28.16 ألفا من الذكور، و786 دينارا لـ 23.57 شخصا من الإناث. ولجهة المدنيين العاملين لحسابهم الخاص، فقد بلغ متوسط الراتب أو الشريحة لهم نحو 603 دنانير لـ 16.83 ألف شخص، فيما يبلغ متوسط الراتب أو الشريحة للذكور في الفئة ذاتها نحو 664 دينارا لـ 7264 مؤمنا عليهم، و557 لنحو 9573 مؤمنا عليهم في ذات التصنيف.



38 % من المشتركات لحسابهن على شريحة 450 ديناراً



أظهرت أحدث بيانات أن 38% من المشتركات العاملات لحسابهن الخاص أصبحن على شريحة 450 دينارا، في حين أنهن كن على شريحة أقل، وذلك وفقا لما كان مقررا في القرار رقم 1/2019 من نقل المؤمن عليهم ابتداء من 1/6/2019 الذين تقل الشرائح التي تؤدى على أساسها اشتراكهم عن شرائح بدء الاشتراك المبينة في الجدول بالقرار إلى الشريحة الأعلى مباشرة.



5568 مواطناً ومواطنة سجلوا للمرة الأولى



أظهرت بيانات حالات التسجيل لأول مرة في التأمينات الاجتماعية خلال الفترة من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2022 تسجيل 5568 مواطنا ومواطنة من بينهم 2612 مواطنا و2956 مواطنة، وتضمنت التفاصيل تسجيل 4550 مواطنا ومواطنة في القطاع الحكومي، من بينهم 1922 مواطنا و2628 مواطنة، أما القطاع النفطي فشهد تسجيل 73 مواطنا ومواطنة لأول مرة من بينهم 68 مواطنا و5 مواطنات، أما القطاع الأهلي فشهد تسجيل 945 مواطنا ومواطنة بينهم 622 مواطنا و323 مواطنة.



1486 معاشاً تقاعدياً جديداً في 3 أشهر



أظهرت بيانات حالات المعاشات التقاعدية الجديدة خلال الربع الأخير من 2022 نحو 1486 حالة، من بينها 582 من الذكور و904 من الإناث، وبينها 32 حالة وفاة، و7 حالات عجز عن الكسب و32 حالة صحية أخرى، و1345 حالة غير ذلك، و70 حالة من ذوي الإعاقة.