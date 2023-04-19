نجحت في توزيع بيانات السوق لأكثر من 30 شركة وساطة واستثمار والمزودين المعتمدين

يحق لشركات الوساطة إتاحة البيانات مجاناً للمتداولين كإحدى المزايا المقدمة لعملائها



شريف حمدي



تدخل بورصة الكويت اليوم مرحلة جديدة من العمل وفق المعايير العالمية، وذلك من خلال فرض رسوم على استغلال بيانات السوق، والتي ستتم إتاحتها وفق خيارين، الأول منهما مجاني والثاني برسوم، على أن يستمر إفصاح الشركات المدرجة التي ستنشر بشكل فوري على موقع البورصة وتطبيقاتها وحسابها على منصة تويتر.



وتفصيليا، ستبدأ البورصة اليوم نشر أسعار التداول على موقعها الإلكتروني والتطبيقات الذكية الخاصة بها متأخرة لمدة 15 دقيقة بشكل مجاني وهو الخيار الأول، بينما سيتيح الخيار الثاني البيانات بشكل فوري للمستثمرين عبر مواقع وتطبيقات 31 شركة من شركات الوساطة وشركات الاستثمار وكبرى شركات مزودي بيانات الأسواق المعتمدين حول العالم برسوم، والتي يحق لها أن تتيحها مجانا للمتداولين كإحدى المزايا التي تقدمها لعملائها.



ولا تعد بورصة الكويت الوحيدة في شأن فرض رسوم على استغلال البيانات، فمن المتعارف عليه أن أسواق المال حول العالم تفرض رسوما على توزيع البيانات، ما يعني أن كل بورصة تعمل كموزع أولي لبيانات السوق عن طريق بيعها لجهات تهدف إلى إعادة توزيعها كشركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار والبنوك الاستثمارية ومزودي البيانات وغيرها من الجهات.



وتأتي خطوة «بورصة الكويت» في هذا الصدد لمواكبة كافة أسواق المال الخليجية والعالمية الناشئة والمتقدمة التي تطبق معايير وإجراءات موحدة لاستغلال بيانات السوق وتوزيعها عبر فرض رسوم، ومن خلال خطوات تنظيمية تم الاتفاق عليها مع شركات الوساطة المالية المرخصة وشركات الاستثمار فيما يخص الاشتراكات السنوية وإعادة توزيع البيانات كما هو الحال مع شركات مزودي البيانات الإقليمية والعالمية الرائدة.



وحسب معلومات مؤكدة، جاء القرار بعد نجاح البورصة في توزيع بيانات السوق لتلك الجهات خلال السنوات السابقة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من إمكانية وصول المستثمرين والمحللين الماليين إلى بيانات السوق بدون أي مشاكل تقنية تذكر.



وبهذه الخطوة، حثت بورصة الكويت كافة المتداولين والمستثمرين على استخدام مواقع وتطبيقات الشركات المرخصة والمعتمدة للوصول إلى بيانات السوق وغيرها من الخدمات التي ستسهم بشكل مباشر في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة والذي من شأنه أن يعمل على تطوير أنظمة تلك الشركات وخدماتها وتعزيز التنافس فيما بينهم بما يصب في مصلحة المستثمرين.



وسبق إطلاق الإجراءات الجديدة تنسيقا مشتركا بين البورصة وشركات الوساطة المالية المرخص لها وشركات الاستثمار، حيث وقعت اتفاقيات تمهيدا لتدشين الإجراء الجديد بداية من اليوم، فيما يأتي ذلك بعد التأكد من قدرة الشركات على استيفاء المتطلبات وتقديم الخدمات للعملاء بشكل دقيق يواكب وضع السوق الكويتي وسمعت خارجيا.



«الأوسط» تبدأ صفقات إقراض واقتراض الأسهم.. كأول وسيط مرخص له



أطلقت شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية بنجاح خدمة إقراض واقتراض الأسهم المدرجة في «بورصة الكويت» كأول وسيط مالي مرخص يقدم الخدمة بعد فترة من التحضيرات الفنية قادتها الإدارة التنفيذية بالشركة، إذ شهد السوق باكورة صفقات الإقراض خلال الأيام الماضية من خلال الشركة على أسهم ضمن مكونات «السوق الأول» في تأكيد على جاهزية «الأوسط» الكاملة لتغطية وتقديم مثل هذه الأدوات الاستثمارية المهمة.



وأصدرت الشركة تعميما إلى عملائها في هذا الشأن، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أعلنت فيه البدء بتقديم خدماتها كأول وسيط إقراض وكذلك كوسيط اقتراض للأسهم (السوق الأول) وفقا للأدوات المنظمة لذلك والمعتمدة من هيئة أسواق المال.



واستعرضت الشركة في تعميمها آلية العمل بخدمة الاقتراض عبر تعبئة طلب تسجيل لدى الشركة الكويتية للمقاصة والموافقة عليه، وتوقيع عقد تعيين وسيط اقتراض، وإيداع مبلغ لا يقل عن 100% كمبلغ ضمان مقابل الأسهم المراد اقتراضها، وتحسب فائدة 3% بشكل سنوي من تاريخ الاقتراض، وضمان بقاء قيمة الضمان 100% طوال فترة العقد وتحسب بشكل يومي.