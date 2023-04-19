

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إطلاق 14 وجهة صيفية جديدة لموسم 2023، حيث حققت الشركة نجاحا باهرا في العام الماضي بإطلاق وجهات متنوعة وجديدة والتي أتت تلبية لاحتياجات عملائها ولمنحهم خيارات واسعة في مختلف دول العالم، ويأتي إطلاق الوجهات الجديدة بناء على خطة التوسع في شبكة الشركة وللوصول إلى نقاط تشهد طلبا كبيرا.



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة الكابتن علي الدخان: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن إطلاق وجهاتها الجديدة لموسم صيف 2023، حيث يحرص الطائر الأزرق سنويا على إضافة وجهات جديدة ومتنوعة وتشهد إقبالا كبيرا من قبل عملائنا».



وأضاف: «الكويتية تسير بخطى ثابتة نحو تنويع شبكة خطوطها حول العالم وإطلاق وجهات جديدة، ونسعى جاهدين الى أن نلبي رغبات العملاء الكرام من خلال إطلاق خدمات جديدة ومختلفة تفوق الامتياز وتواكب أحدث ما يقدمه قطاع النقل الجوي التجاري في العالم».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة م.معن رزوقي: «الخطوط الجوية الكويتية أحدثت نقلة نوعية من حيث إطلاق الوجهات والخدمات الجديدة كليا، ويأتي ذلك من خلال جهود أبنائها المخلصين وحرصهم وتفانيهم في العمل على تطوير وتحسين ناقلهم الوطني ودفعه نحو الازدهار والقمة ولآفاق رحبة تصل به إلى مستويات عالية تفوق الامتياز».



وتابع: «إطلاق وجهات موسم الصيف يسير وفق خطط ودراسات دقيقة حول جدوى هذه الأسواق والوجهات ومدى إقبال العملاء عليها وفائدتها على الخطوط الجوية الكويتية، وتتميز الـ 14 وجهة التي تم الإعلان عنها بأنها تشهد إقبالا في موسم الصيف لذلك أعلنت «الكويتية» عن إطلاق وجهات إلى تركيا مثل أنطاليا وطرابزون وبودروم بداية من يونيو وأزمير بداية من اليوم 18 ابريل إضافة إلى إسطنبول كوجهة أساسية، كذلك وجهات أخرى أوروبية اعتبارا من يونيو المقبل مثل بودابست ونيس وملقا وأثينا وفيينا وميونيخ وسراييفو وميكانوس، علاوة على ذلك شرم الشيخ وصلالة».