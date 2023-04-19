وجه وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى (G7) تحذيرا شديدا إلى الدول التي تساعد روسيا في حربها في أوكرانيا، مؤكدين أنها ستدفع «أثمانا باهظة»، ووقفوا صفا واحدا بمواجهة الصين منددين بـ «أنشطتها العسكرية» البحرية.



ولم يعلن المجتمعون في منتجع كارويزاوا باليابان عن أي إجراءات جديدة ضد موسكو، لكنهم تعهدوا بمواصلة «تشديد» العقوبات بحقها ومضاعفة الجهود لمنع دول ثالثة من الالتفاف عليها.



وندد الوزراء في البيان الختامي لاجتماعهم بـ «الخطاب النووي غير المسؤول» الروسي وبتهديد موسكو بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، معتبرين ذلك «غير مقبول».



وعلى صعيد آخر، وجه وزراء خارجية فرنسا واليابان والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة تحذيرا إلى بكين حول طموحاتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي، مؤكدين تمسكهم بموقفهم بشأن تايوان بعد الجدل الذي أثارته تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا بهذا الصدد.



وأكدوا أنه «لا تغيير في المواقف الأساسية لأعضاء مجموعة السبع بشأن تايوان، بما في ذلك السياسات المعلنة لصين واحدة»، معتبرين أن الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان أمر «لا بد منه». وأعرب البيان كذلك عن مخاوف الدول السبع بشأن «توسيع الصين ترسانتها النووية بصورة متواصلة ومتسارعة»، داعين بكين إلى العمل من أجل إحلال «الاستقرار من خلال المزيد من الشفافية» حول أسلحتها النووية.



وتعهد البيان دون ذكر الصين، بتعزيز التعاون بوجه «الإكراه الاقتصادي» القاضي بفرض قيود على التجارة أو على الاستثمارات الخارجية لأهداف سياسية. وردا على هذه الاتهامات، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين للصحافيين إن مجموعة السبع «افترت على الصين ولطخت سمعتها».



وأضاف «تجاهل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع موقف الصين الرسمي والحقائق الموضوعية وتدخلوا بشكل فاضح في الشؤون الداخلية للصين وافتروا ولطخوا سمعة الصين».



وقال إن البيان الختامي لوزراء خارجية الدول السبع «ينضح بالغطرسة والأفكار المسبقة والنية الخبيثة لمواجهة الصين ووقف» تنميتها.



وأشار وانغ ون بين إلى أن الصين قدمت احتجاجا عبر القنوات الديبلوماسية إلى اليابان، الدولة المضيفة لاجتماع مجموعة السبع، مشددا على انه «للحفاظ حقا على السلام في مضيق تايوان، يجب معارضة ووقف أي مبادرة لتحقيق استقلال الجزيرة».