

يعقوب العوضي



توج فريق الكرة الطائرة في نادي الكويت بلقب بطولة كأس الاتحاد للمرة الـ 17 بفوزه في النهائي على القادسية بثلاثة أشواط دون رد، فيما جاء العربي ثالثا بفوزه على كاظمة 3-2.



وعلى الرغم من صعوبة المواجهة والمستوى الفني المتقارب الذي ظهر به الفريقان، إلا أن الكويت أنهى اللقاء سريعا، فيما لم يكن القادسية بعيدا عن خطف الشوطين الأول والثالث، إلا أن عدم التوفيق جانبه في عدة كرات. وبذلك يكون «العميد» قد حقق ثنائية هذا الموسم بحصد الدوري الممتاز وبطولة كأس الاتحاد.



وبعد المباراة الختامية، قام رئيس الاتحادين المحلي والعربي د.عبدالهادي الشبيب وعضو مجلس الإدارة جابر المري وأعضاء مجلس إدارة نادي الكويت محمد النصف وبلسم الأيوبي بتقليد الميداليات وتسليم كأس البطولة للفريق المتوج.



هذا، وتوجه لاعب الكويت عبدالرحمن العتيبي بالثناء على مجهود اللاعبين طوال الموسم الحالي، مؤكدا على أن النهاية كانت بحصد الألقاب رغم الصعوبات التي واجهوها في كل البطولات التي شاركوا فيها، كما شكر مجلس إدارة نادي الكويت على المتابعة والدعم المستمر، ولم يختلف معه زميله عبدالله جاسم، حيث قال «فوز بلقب آخر وخطوة كبيرة في طريق النجاح جاء ذلك بتعاون الجميع وتضافر الجهود».