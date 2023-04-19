

هادي العنزي



يأمل الفريق الأول لكرة السلة بنادي اليرموك في تحقيق فوزه الثاني تواليا على النصر في المواجهة التي تجمعهما في 10:30 مساء اليوم، لضمان مقعده ضمن فرق الدوري الممتاز في الموسم المقبل.



وقد وضع «اليرامكة» قدما في «الممتاز» بعدما تفوقوا على «العنابي» 118-101 في المواجهة الأولى التي جمعتهما السبت الماضي، لكن عليهم الفوز اليوم إذا ما أرادوا حسم بطاقة التأهل، والتتويج بدرع دوري الدرجة الأولى، لأن فوز النصر اليوم من شأنه أن يذهب بالفريقين إلى مباراة فاصلة بحسب نظام البطولة، والتي ستكون في 7 مساء الأربعاء المقبل.